'Si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré': papá de Debanhi

El padre de la joven Debanhi, de 18 años, desaparecida desde el pasado 8 de abril en Escobedo, señaló que guardan la esperanza de que su única hija se encuentre bien.

Los padres de la joven dieron entrevista a medios de comunicación la mañana de este lunes 11 de abril.

"Mi esposa y yo guardamos la esperanza porque es nuestra única hija, no le puedo decir que no, si toda la vida voy a tener que seguir buscándola, lo haré. No hemos dormido, no hemos comido por pensar que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda comer pues sería muy difícil para nosotros", comentó el señor Mario Escobar.

Agregó que no comprenden cómo fue que pudieron dejar a su hija sola en la carretera. En tanto la madre de Debanhi, señaló que están viviendo una gran angustia en estos momentos.

El pasado domingo, la titular de la Comisión Local para la Búsqueda de Personas Desparecidas, María de la Luz Balderas, indicó que el gobierno del estado activó una búsqueda de emergencia para encontrar a la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldua quien fue reportada como desaparecida este domingo en el municipio de Escobedo.

Desde la cuenta personal de Instagram de la joven desaparecida, que han tomado familiares para difundir información para encontrarla, se compartió la última imagen de ella.

"Para las personas que se preguntan si esta fotografía es real, SI ES REAL, fue la última vez que se le vio a Debanhi, nosotros contamos con esta foto desde la mañana del 9 de abril", escribió la familia en Instagram.

SU DESAPARICIÓN

Debanhi fue dejada sola en la quinta por sus dos amigas con las que llegó a la reunión, las dos jóvenes se fueron a casa y llamaron a un contacto de confianza para que recogiera a Debanhi, dicho contacto trabaja como conductor de plataforma, pero el trabajo lo hizo fuera de operación.

En algún momento el conductor abandonó a Debanhi en medio de la carretera a Laredo, le tomó una foto y se la envió a las amigas, quienes después se la enviaron a la familia.

Hasta el momento se desconoce qué motivó a que la joven fuera abandonada en medio de la carretera.

La joven de 18 años fue vista por última vez en la Carretera Laredo alrededor de las 5:00 de la mañana del 9 de abril, de este avistamiento la familia tiene una prueba pues han compartido una fotografía que coincide con las características de Debanhi.

La familia de Debanhi continúa con las labores de búsqueda en la zona donde desapareció y tras un llamado, elementos de Fuerza Civil se desplegaron también.

El gobierno estatal anunció la creación de un nuevo grupo de búsqueda especialmente para mujeres desaparecidas en Nuevo León.

En rueda de prensa, el mandatario estatal reveló que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado, y estará integrado por 200 elementos.