'Si ven inconstitucional Plan B electoral, vayan a la Corte'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si sus adversarios consideran que el "Plan B" electoral es inconstitucional tienen todo el derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En conferencia, el Mandatario reiteró que su iniciativa no viola la Carta Magna al no tener carácter constitucional.

"Tienen todo su derecho de ir a la Corte. Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional no puede ir en contra de la Constitución que es la ley de leyes. No se puede reducir los diputados de 500 a 300, no se pueden quitar a los plurinominales. También la disminución de su presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo mucho dinero".

"Es solo un ajuste lo que se puede hacer solo en el aparato del INE, que es un aparato oneroso. Tampoco puede el público elegir a los consejeros a los magistrados, los eligen los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral? Es este ajuste a la estructura onerosa del INE".

La semana pasada, el tabasqueño dijo estar confiado en que los Ministros de la SCJN apoyarán su reforma electoral, si es que es impugnada ante ese tribunal.

A pesar de que varios ministros y hasta el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, han sido invitados a reuniones y desayunos privados en Palacio Nacional, el Mandatario negó que acostumbre cabildear los temas de su interés. Tampoco admitió que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visita con frecuencia la sede de la Corte, de manera coincidente con votaciones trascendentes para el Ejecutivo.