Sicarios no iban por feministas, sino contra ex comisionado de policía: Fiscalía de Sonora

A tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, informaron el avance de la investigación al ataque que un grupo delictivo perpetró en el Palacio Municipal de Guaymas en contra del ex comisario de Policía, donde murió la activista Marisol Cuadras, recalcando que el objetivo de los sicarios no era el colectivo Feministas del Mar.

Fue el pasado 25 de noviembre del 2021, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando sicarios armados con rifles de asalto, granadas de fragmentación y de humo, atentaron contra el ex comisario de Policía en Guaymas, Andrés Cano Ahuir, quien logró escapar ileso al ataque, sin embargo, los atacantes asesinaron al escolta de la alcaldesa, Karla Córdova; la feminista Marisol Cuadras, además que también resultó gravemente herida la joven activista Jovana Alexandra y un periodista.

“Aquí hubo una planeación muy específica para privar de la vida al comisario de Guaymas, Andrés Alberto Cano Ahuir –almirante de la Secretaría de Marina Armada de México-, esa fue la planeación y tenemos datos en los cuales queda muy claro que quienes estaban planeando estos hechos, pues definitivamente no consideraron que era el día 25 de noviembre, que estarían presentes mujeres manifestantes feministas, eso no fue parte y definitivamente no lo tenían en el radar, quienes estaban planeando el ataque, el objetivo definitivamente era matar a Cano Ahuir”, aseguró Claudia Indira Contreras Cordova, fiscal en Sonora.

Agregó que tres de los autores materiales del crimen están muertos, se trata de Carlos Alberto Mexia, alias el plebeyo quien murió en el lugar; Iván Alejandro ‘El Talibán’, asesinado a puñaladas en Hermosillo este año; y Julián Alejandro’ El Güerito’, asesinado en el mes de diciembre en Empalme.

Además, hay 14 sospechosos detenidos en flagrancia delictiva e interrogados sobre los hechos, así como un número importante de ordenes de aprehensión pendientes por ejecutarse.

“Sí me parece importante y aprovecho para informar a todas las mujeres que tengan esa seguridad, porque es una tranquilidad también para ellas el hecho de qué definitivamente no era el objetivo dañarlas, no era el objetivo este tratar de evitar esa marcha feminista definitivamente, lo que nunca pensaron los delincuentes es que se iban encontrar con esa manifestación, como jamás calcularon que iba a haber un despliegue de Marinos en el lugar”, agregó la Fiscal de Justicia.

Como parte de la investigación, los ministerios públicos especializados con el resguardo de las agencias de seguridad: han realizado 140 actos de investigación; analizado 39 videos; ejecutado 11 cateos; hay 14 personas arrestadas en flagrancia delictiva por diversos delitos, quienes fueron interrogados y aportaron testimonios incriminatorios; aseguraron dos granadas y 14 armas de fuego; así como seis vehículos utilizados en el ataque al palacio.