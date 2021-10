Siempre estaré del lado de la UNAM: Monreal

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena

Ciudad de México— Después de haber dado su clase de derecho parlamentario a estudiantes de la UNAM, el senador Ricardo Monreal afirmó que siempre estará del lado de la máxima casa de estudios.

El coordinador de la bancada de Morena aclaró que no tenía intenciones de confrontarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por segundo día consecutivo lanzó ataques a la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Hoy tuve mi clase de la UNAM. Yo soy maestro de la UNAM. Respeto mucho la expresión del Presidente. Nunca voy a confrontarme con él; ya explicó él el sentido de sus palabras el día de ayer y hoy, pero yo soy académico de la UNAM desde hace varios años, soy maestro de la maestría de la División de Estudios de Posgrado desde hace varios años y obviamente cuando termine del Senado seguiré siendo maestro", señaló.

"Mi función aquí en el Senado es temporal y siempre me pongo del lado de la UNAM, porque creo que es una institución universal, plural, humanista. La UNAM es una gran institución, aunque debe de haber excepciones, como dice el Presidente, pero en términos generales yo conozco maestros, catedráticos excepcionales".

Desde la perspectiva del zacatecano, muchos de los egresados de la UNAM tienen alto contenido social.

"Así es que no me voy a confrontar nunca con el Presidente; es una opinión que respeto, respeto mucho, pero yo soy formado en la UNAM y siempre me pondré del lado de la UNAM, siempre", recalcó.

Monreal explicó que no ha cobrado en la UNAM, porque es legislador y está impedido de recibir algún salario, pero, dijo, que ama su trabajo y da clases por amor a la UNAM, porque la siente en el "alma" y en el "corazón".

"Yo tengo libertad de cátedra en mis materias y me he topado, en mis clases, con mujeres y hombres brillantes, como alumnos; muy dedicados y muy sensibles. Es lo que tengo que decir de la UNAM".

En tanto, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México y cercano al Presidente López Obrador, salió en defensa de la Universidad y se sumó a las voces que defienden su pensamiento plural.

Sin mencionar las críticas reiteradas del tabasqueño a la UNAM, a la que ha calificado de fomentar un pensamiento individualista y de tener una tendencia "derechizada", Esquivel defendió su alma mater

"La UNAM es un espacio plural y diverso en donde se promueve y se ejerce el pensamiento crítico a plenitud. Así ha sido y así seguirá siendo", publicó en su cuenta de Twitter.