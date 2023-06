/ López en su mensaje ante seguidores de Jalisco y Nayarit

Puerto Vallarta, México.- Adán Augusto López encabezó hoy en una colonia popular de esta ciudad, ante seguidores de Jalisco y Nayarit, su primer evento como "corcholata" de Morena en busca de la candidatura presidencial.

En medio de los cuestionamientos que ha generado el proceso interno de Morena, el exsecretario de Gobernación apareció en un templete con una mampara con la leyenda "Proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación".

La maestra de ceremonias presentó al político tabasqueño como "delegado" en la Unidad Deportiva La Lija, ubicada a una media hora de la zona hotelera de Puerto Vallarta.

En su primer mensaje que pronunció, López dejó por sentado su rechazo a la bolsa de cinco millones de pesos que para sufragar los recorridos de las "corcholatas" aportará la dirigencia de Morena.

"Tiene que haber continuidad con cambio", expresó.

"Ya sé que ahora andan diciendo que por qué no acepté el financiamiento público para estos recorridos, de cinco millones de pesos. No los acepté porque yo aprendí, junto al Presidente de la República, a construir este movimiento, cuando éramos sólo un puñado de mexicanos, cuando iniciábamos en Tabasco, y nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena".

Enfático, López insistió: "Nada de viáticos, nada. En el más apartado rincón siempre habrá un mexicano que te invite y te comparta de su mesa; que te invite un frijol y arroz, un caldo de frijol".

El aspirante hizo público que enviará a Morena una petición para que los recursos que iban a parar a su campaña vayan a la construcción y mejoramiento de los centros de salud de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz.

La "corcholata" se lanzó contra Televisa por no hacer eco de sus actividades.

"A nosotros no nos preocupa que los intereses de la oligarquía, de los señores del dinero, que piensan que porque tienen canales de televisión, controlan y dominan", expresó.

"Desde aquí les digo: no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Les vamos a ganar a esos que se decían 'soldados del Presidente'. Le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre".