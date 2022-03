Siete calcinados en Guanajuato serían integrantes de un grupo musical

Los siete integrantes de una banda de músicos serían los calcinados hallados el martes en la noche en una camioneta en el Municipio de Celaya, Guanajuato.

Una de las víctimas ya fue identificada por su familia. Se trata de Juan Diego, quien tenía 16 años y era ayudante de la banda denominada "Los Chuparrecio".

La agrupación, integrada por seis adultos y originaria de la comunidad de Juan Martín, en Celaya, realizó su última presentación la noche del martes, cerca de Rincón de Tamayo.

Tras el evento, no se supo nada de ellos. La hermana mayor de Juan Diego clamó por ayuda en redes sociales para localizar al menor, pero hoy confirmó el deceso.

"Ay hermano, por qué tenías que estar en el momento equivocado. Me lastima saber que ya no estarás con nosotros, mi galán. Tú no", escribió.

La noche del 22 de marzo fueron encontrados siete cuerpos calcinados y maniatados dentro de una camioneta con placas de Michoacán, abandonada en un camino que conecta Rincón de Tamayo con la carretera que lleva a Juan Martín.

Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Guanajuato, donde poco a poco han sido identificados. Fuentes extraoficiales confirmaron que se trata de los músicos.