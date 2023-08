Sigo en la contienda, dice Beatriz Paredes

CDMX.- Tras el retiro de Santiago Creel, Beatriz Paredes dijo que no va a declinar a su aspiración por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM).

"Seguiré. Desde luego con enorme entusiasmo, con firmeza", aseguró.

Cuestionada sobre si la cohesión panista fue detonada porque el PRI asustó a sus aliados, pidió a sus críticos superar esos análisis.

"Lo único que me asusta es el coco y eso se resuelve prendiendo la luz porque te das cuenta que el coco no existe. Eso es irse con las leyendas. Los militantes son gente con criterio. Estamos tratando de avanzar en la democratización del País con fuerzas políticas más serias. Entonces no entiendo cómo se utilizan cartabones analíticos que francamente están superados", dijo.

"Mi declinación haría evidente que lo que pronosticó el Presidente Andrés Manuel López Obrador se evidenciara como una realidad: que había un montaje que llevaba como propósito último que una candidata previamente designada se ungiera", insistió.

La senadora tlaxcalteca quedó como la única contendiente de Xóchitl Gálvez por la candidatura presidencial del FAM, tras la declinación de Creel. Paredes urgió a seguir el proceso hasta el final.

Paredes reclamó: "Deberían alentarme para que yo siguiera participando y demostremos que este es un proceso en serio y no un montaje"

Cuestiona sesgo del Frente Cívico

Paredes cuestionó ayer que líderes del Frente Cívico Nacional (FCN) hayan abandonado su neutralidad.

"Es una lástima que habiendo presumido tantos meses de neutralidad y que estaban convocando a que todos participaran neutralmente, ahorita hayan decidido cambiar esa posición", deploró la aspirante presidencial del tricolor.

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los dirigentes del Frente Cívico, manifestó su adhesión a la senadora Xóchitl Gálvez alegando que ella no tenía el apoyo de su partido, el PAN, como si lo tenía Santiago Creel, o la propia Paredes por parte del tricolor.

La ex Gobernadora de Tlaxcala lamentó esa inclinación, que se suma a la declinación de Creel en favor de Gálvez anunciada anoche por el diputado panista con licencia.

"Así es la realidad y tenemos que seguir caminando con esta realidad", dijo Paredes.

La ex lideresa priista pidió a la ciudadanía que está pendiente de las decisiones del Frente Amplio por México (FAM) y a los dirigentes de la coalición a que no se anclen en las militancias partidistas.

"Les invito a que nos escuchen; a que no lean la realidad a la luz de militancias partidistas. México es mucho más que sus partidos políticos. Los invito a que no miremos con ojos del pasado lo que tiene que ser un planteamiento político de construcción para el futuro, para verdaderamente tener capacidad de convocatoria para 2024", apuntó.

Sobre la declinación de Creel, la priista conminó a seguir el proceso electivo del Frente hasta el final.

Santiago Creel, consideró, ha tomado decisiones a partir de valoraciones personales.

"Es un adulto, tiene experiencia. Es su decisión personal. El proceso en el Frente hay que desarrollarlo. Lo que más enriquece al Frente son los procesos democráticos", dijo.