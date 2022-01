Sigue en análisis endeudamiento de Edomex para realización de obras

Excélsior

La aprobación de endeudamiento de nueve mil 500 millones de pesos que solicitó el gobierno del Estado de México para la realización de obras, algunas de ellas complementarias al aeropuerto Felipe Ángeles, no se ha autorizado por la cámara al no poder llegar a un acuerdo.

El diputado Valentín González Bautista indicó que las Comisiones de Planeación y Gasto, Finanzas Públicas de la LXI Legislatura han trabajado intensamente en el estudio y análisis del llamado paquete económico que contiene la Ley de Ingresos del Estado, la de los municipios, el Código Fiscal y el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, reconoció que está encorchetado el tema la aprobación o no de la solicitud de endeudamiento para el gobierno del Estado, que se contiene en la Ley de Ingresos por un monto de nueve mil 500 millones de pesos.

En este tema no habido acuerdo, se ha avanzado en los demás, pero en este tema de la deuda está pendiente, eso motivó que el año pasado no se aprobará y se convocará a un periodo extraordinario de la legislatura para que conociera del tema y está en receso hasta este año, una vez a que terminen los análisis de esas comisiones y que desde luego se vea con mucha responsabilidad y objetividad de la conveniencia o no la aprobación de deuda pública”.

El legislador morenista detalló que su bancada está cuidando no sobre endeudar al estado de México, sobre todo cuando, dijo, están en la etapa final del sexenio del gobierno estatal y que están en puerta para iniciar los trabajos de carácter político electoral para el año 2023 será la elección para cambiar al titular del ejecutivo.

"Nosotros estamos cuidando que no haya una solicitud más porque eso implicaría aumentar la deuda que en este momento se estima superior a 36 mil millones de pesos de deuda acumulada que tiene el ejecutivo”, añadió.

Mencionó que los recursos, según informó, serían destinados a obras algunas de ellas complementarias a las que realiza el gobierno de México como en el aeropuerto Felipe Ángeles, o en el tren rápido que va de Toluca a la Ciudad de México.

Reconoció que el gobierno del Estado tiene reporte de finanzas sanas, pero podrían cubrir esas demás con políticas de austeridad, sin necesidad de endeudar a la entidad

La diputada mexiquense del Distrito local 41 en municipio de Nezahualcóyotl, Carmen de la Rosa, sin dar paso atrás en sus propuestas y posicionamiento, expone que debido a la falta de servicios perdurables de salud se debe cambiar el enfoque del presupuesto mostrando las siguientes cifras; con un incremento presupuestal del 10.8 % en materia de Salud deberá de reflejarse en el abasto suficiente de medicamentos en la infraestructura hospitalaria.

Proponemos la duplicación en 122 por ciento del presupuesto destinado para el mantenimiento y rehabilitación de los planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, con lo que será posible contar con aulas y espacios de aprendizaje en buenas condiciones, pero sobretodo en coordinación con el sector salud deberán de garantizar el regreso seguro a clases.

Así mismo solicitamos un mil 170 millones 650 mil 680 pesos; el 300 por ciento adicional con respecto a lo programado se deberán de destinar para escuelas de nivel medio superior.