Sigue Lozoya sin fecha de audiencias

Ciudad de México.- Un juez federal informó a la asociación civil Tojil que no ha sido programada ninguna audiencia de imputación contra Emilio Lozoya y que no es procedente notificarle de su desahogo a quienes no sean parte del procedimiento.

En una comunicación remitida anoche, con fecha del pasado viernes, Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, reiteró al organismo no gubernamental que en caso de celebrarse la audiencia será a puerta cerrada.

La notificación fue enviada vía electrónica por Vázquez Rea, juez que libró la orden de aprehensión contra Lozoya por el Caso Odebrecht, a Estefanía Medina Ruvalcaba y Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz, fundadoras de Tojil.

"Infórmese a las promoventes que no se ha señalado audiencia alguna en las causas que indican; aunado a que no es posible autorizarles el acceso a la sala para el desahogo de la hipótetica audiencia a que hacen referencia, ya que actualmente, dada la emergencia sanitaria decretada en el país, derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el Consejo de la Judicatura Federal determinó que las audiencias se efectúen a puerta cerrada únicamente con la presencia de las partes", señaló el juez.

Vázquez Rea asegura no pasar por alto el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el principio de publicidad e implica que las audiencias sean públicas, ni tampoco que el caso de Lozoya es de interés público.

"Sin embargo, por el momento ello está supeditado a limitaciones sanitarias", dice el juzgador, "en el mismo sentido, tampoco resulta procedente notificarles sobre el desahogo de alguna audiencia en la que no tengan el carácter de parte".

El viernes pasado, Vázquez Rea y su homólogo Artemio Zúñiga Mendoza suspendieron las dos causas penales contra Lozoya por un plazo de hasta 10 días, lo que implica que durante este breve periodo no se llevarán a cabo las audiencias de imputación de los casos Odebrecht y Agronitronegados.

La decisión fue tomada luego de que la Fiscalía General de la República informara a los jueces que el ex director de Pemex no estaba en condiciones óptimas de salud física y mental durante un periodo de 7 a 10 días.