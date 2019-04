Simpatizantes de AMLO se lanzan contra Jorge Ramos

Ciudad de México— Encendidos por un tuit del padre Alejandro Solalinde, simpatizantes de AMLO lanzaron una campaña en redes contra el periodista Jorge Ramos.

La campaña coincide con otras que se han desatado contra periodistas y críticos del Gobierno.

"La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legítima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanas y mexicanos que luchan por un cambio", tuiteó Solalinde.

Ramos cuestionó el viernes en la conferencia mañanera, igual que cualquier periodista, al presidente, por las cifras de violencia en sus primeros meses de Gobierno y por pedir a Reforma revelar sus fuentes sobre la carta que envió al rey de España.

Cuentas afines a AMLO y legiones de bots impulsaron el hashtag #JorgeRamosProvocador criticándolo con mensajes ofensivos.

"Twitter arde cuando periodistas desafían al presidente de México" tituló Bloomberg un despacho sobre el tema. "Es algo que el jefe de Estado mexicano tiene en común con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien raramente está de acuerdo: el desprecio por los periodistas que no están en sincronía con su gobierno"."En lugar de hablar de 'noticias falsas', López Obrador tiende a usar la palabra 'fifí' a sus partidarios en la web no les intimida usar un lenguaje mucho más áspero y grosero", dice la agencia.