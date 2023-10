Sin duda fue el Estado, dice AMLO sobre Iguala

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Estado fue el culpable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y defendió al Ejército al considerar como "bastante temerario" la acusación en su contra por los hechos ocurridos en 2014.

"No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que decir la verdad. Si por razones ideológicas la consigna es 'Fue el Estado, fue el Ejército', y de ahí no salimos... pues yo les puedo decir en primer lugar: de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda. Porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda.

"De lo otro, el Ejército, pudieron haber participado algunos del Ejército, pero tuvo que ver más con autoridades locales coludidas con la delincuencia. Esa es mi hipótesis: autoridades locales con la delincuencia que dominaba en esa región. Que esa delincuencia tuviera vínculos con algunos militares, o que los militares de la región no hubieran evitado y cometido delitos de omisión, es otra cosa. Pero que Peña o el Secretario (de Defensa) hubiera ordenado la desaparición de los jóvenes, no. No estoy quitándole responsabilidad a nadie; lo que quiero es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció que él como Presidente tiene la obligación de cuidar el prestigio del Ejército.

"Entonces, sí hay que ver, les decía yo el caso del militar, este último que se detuvo, que es General, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

"La acusación directa es porque un mes o dos meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que es un delincuente, dice que contaban con el apoyo de este Coronel y -si es así- pues se tiene que castigar. Por eso está en la cárcel, pero de ahí a decir: 'Fue el Ejército', es bastante temerario. Y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del Ejército", expresó.

El titular del Ejecutivo federal contó que antes de llegar a la Presidencia sí se imaginó como un defensor del Ejército y reconoció que seguirá defendiendo a la institución, ya que está integrada por soldados del pueblo.

"Sí, sí, imaginé (ser un defensor del Ejército) porque conozco la historia y a lo mejor conviene recordarla en breve. Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven las familias de los soldados y son hijos de campesinos e hijos de obreros, hijos de comerciantes... Nada más para el informe de ustedes: de los 25 o 26 Generales de división que hay en el País, la mayoría son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, hijos de militares.

"Nuestro Ejército es un Ejército popular. Por eso digo que soldados son pueblo uniformado y cuando han cometido errores -que los han cometido- ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los Presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón, defiendo al Ejército y defiendo a las Fuerzas armadas. ¿Y saben también quién defiende al Ejército y a las Fuerzas Armadas? La mayoría del pueblo de México", agregó.