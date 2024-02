'Sin novedad... veo muy bien', dice AMLO de marcha en Zócalo

Entrevistado después de encabezar un acto donde entregó constancias de inmuebles religiosos que fueron reconstruidos tras los daños del sismo de 2017, el Mandatario federal informó que la movilización se realizó sin ninguna novedad.

Sin embargo, al preguntarle su opinión sobre la manifestación, aseguró que no había estado al pendiente de la misma.

-¿Presidente, sobre la marcha?

-Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien, bien.

-¿Le han dado algún reporte sobre la asistencia a la marcha, Presidente?

-No, no, no, nada todavía. Pero, eh, sin novedad, como dirían, este, en seguridad pública, sin novedad, que es lo mejor.

-¿Y usted cómo vio esta manifestación?

-No, no, no, no he estado pendiente".

Este domingo, López Obrador visitó Tlaxcala y encabezó un acto en la explanada de la parroquia de San José.

Con motivo de la visita, autoridades locales instalaron vallas metálicas en las inmediaciones del lugar.

La presencia del operativo policíaco molestó a los ciudadanos que participaron en la Marcha por la Democracia, que se llevó acabo de manera simultánea en varias ciudades del País.

Los manifestantes llegaron hasta el Zócalo de esta capital y se acercaron a las inmediaciones del acto encabezado por el político tabasqueño.

"López Obrador, eres un traidor", corearon algunos de los participantes, entre los que estuvo la senadora del PAN, Minerva Hernández.

Unos 30 minutos antes de que iniciara la ceremonia, los ciudadanos se retiraron del lugar, aunque algunos se quedaron para escuchar los discursos.

En su intervención, la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, se refirió al Mandatario federal como "el restaurador de la patria".

En un breve discurso, el Presidente citó al liberal Ignacio Ramírez "El Nigromante":

"Yo me hinco donde se hinca el pueblo", expresó.