Sin Padilla, ¿qué vendrá para FIL de Guadalajara?

Guadalajara, México.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara no será la misma sin su fundador, Raúl Padilla.

Su muerte, el domingo, ha dejado un vacío difícil de llenar, aunque su legado en la promoción de la lectura permanecerá con el apoyo de la industria editorial y con los miles de visitantes que año con año acuden a la cita librera, recalcó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Hugo Setzer.

"Raúl Padilla López fue el creador de la feria del libro en español más importante en el mundo, y es una feria pues muy importante para toda la industria editorial en México y en el mundo. La verdad es que ya la FIL no será la misma sin él", expresó.

El fallecimiento del también exrector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) deja interrogantes en torno a la administración del encuentro librero más importante en lengua española.

Con el enfrentamiento con el Gobierno del Estado y con la Federación, se acabaron para la feria los subsidios, y, posiblemente, con la ausencia de Padilla López, podría verse debilitada, advirtió, por su parte, Juan José Doñán, docente de la UdeG y cronista tapatío.

Y es que la FIL, señaló, se queda en una suerte de orfandad, e incluso toda la institución universitaria que la respalda.

"Este personaje, con sus luces y sus sombras, era un poder real, fáctico, que tenía nexos y que era capaz de aglutinar a grupos al interior de la Universidad que están confrontados adentro, pero también tenía nexos con complicaciones: desde que existe la '4T', la FIL no tiene los subsidios que venía teniendo, por una razón, además muy explicable, porque hizo campaña en contra de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) siendo parte del equipo de Ricardo Anaya (excandidato presidencial panista), y llevó a la Universidad de Guadalajara a una contienda política en la cual no debió meterse", consideró Doñán.

"Con el Gobierno Federal, a la FIL no le puede ir peor, porque ya le fue; no obstante eso, la feria siguió, (pero) con la muerte (de Padilla) su grupo político quedó en mayor vulnerabilidad, porque estaba confrontado también con el Gobierno Estatal.

"Lo que creo es que, desde luego, habrá una FIL más modesta, que no va a desparecer, desde luego; (eso) no es ni siquiera deseable para los malquerientes", zanjó.

Para la gestora cultural Blanca Brambila -quien trabajó en el comité organizador del encuentro librero durante los primeros años- la feria está más que consolidado entre los lectores, y aseguró que en la Ciudad no se puede pensar en la posibilidad de que no se realice.

"No sólo la FIL, no solo la Universidad, sino muchas de las instituciones vigentes, y las que están ya caducas, están viviendo los relevos generacionales de acuerdo a como se hayan preparado, (pero) yo siento que la FIL es un espacio consolidado que ha tenido ya relevos generacionales que seguirán dándose, porque además debemos considerar que la feria fue, ha sido y seguirá siendo una escuela que forma cuadros; es un gran espacio para el aprendizaje", recalcó la promotora cultural con más de 30 años de trayectoria.

"Mi percepción es que no habrá cambios en la administración, (al menos) no en lo inmediato, no creo".

Por su parte, Nubia Macías, quien dirigió la FIL durante una década hasta su salida en 2013, señaló que el encuentro es ya patrimonio de todos los lectores y son ellos los que tendrán que cuidarla y fortalecerla.

"La FIL ya es patrimonio de los hispanohablantes. Nos toca cuidarla y arroparla para que siga tan fuerte, sólida y divertida como desde que la fundó Raúl en 1987", subrayó.

Tras dos difíciles años de pandemia, en los que la FIL presentó un déficit económico de 26 millones de pesos, para 2022 el encuentro literario pudo recuperar terreno en lo financiero. Según un balance hecho por el propio Padilla al final de la 36 edición, la feria pudo balancear las pérdidas y ganancias, aunque reconoció que sería este 2023 que las finanzas estarían completamente sanas.

"Salimos tablas", apuntó Padilla el 4 de diciembre pasado durante la tradicional conferencia de prensa para presentar los números de la edición 2022.

"De haber tenido una facturación histórica de 125 y 130 millones, este año (2022) tuvimos 101 millones; ése ha sido el gasto. Hemos hecho ajustes y este año estamos saliendo tablas; el déficit del año pasado lo vamos a patear para el próximo año, donde ya esperamos tener totalmente saneadas las finanzas de la Universidad".

Ya se verá el futuro de la FIL; pero, por lo pronto, toca despedir a su fundador: este martes se le realizará un homenaje de cuerpo presente en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG, abierto a toda la comunidad.