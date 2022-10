Sin pruebas y deshonesto libro de 'cash', acusa AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que no hay pruebas en el contenido del libro "El Rey del Cash", y afirmó que es un acto de deshonestidad intelectual.

Durante la mañanera, el Mandatario federal criticó el libro de Elena Chávez, en donde plantea que 'eran insaciables' los funcionarios de la red que entregaba apoyos económicos para que AMLO llegara a la Presidencia y creara Morena.

A López Obrador se le preguntó si le afecta políticamente, a lo que contestó que para nada y que él tiene un escudo protector: "mi honestidad".

"No, no, no, para nada, es que son varios, y los que vienen, es que es así, es un proceso de transformación como ya lo expliqué y esto afecta intereses creados y también se sienten afectados en su pensamiento conservador, los entiendo perfectamente y tienen toda la libertad para expresarse, se han escrito como 10 (libros) ya en contra y van a escribirse pues otros 10 o 20", respondió.

"Nada más, nada más, que yo tengo un escudo protector que es mi honestidad".

-Se afirma que Octavio Romero institucionalizó el moche para los trabajadores, se le cuestionó.

"Es que no tiene caso estar respondiendo, si no hay ninguna prueba, es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual, entre otras cosas", contestó.

"Pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada".

-¿Va contra las corcholatas? Porque se menciona a Ebrard.

"Sí, pero van a recibir más golpes y hay que tener presente a dos poetas, siempre que se den estos casos, bueno, antes que nada la conciencia, que es nuestro tribunal, el más importante, nuestra conciencia".

-¿Son calumnias, Presidente?

"Sí, sí, la calumnia se llama, vamos a ver esto, porque es mejor, la calumnia".