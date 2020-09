Sin respaldo de Morena para nuevos impuestos

Reforma / Ricardo Monreal

Ciudad de México— El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aclaró que las propuestas contenidas en la agenda legislativa del grupo para gravar las herencias y aumentar el impuesto a los refrescos carecen del respaldo de la fracción.

Horas después de que el presidente López Obrador se manifestara en contra de que haya nuevos impuestos o se aumenten las tasas de algunos gravámenes, el parlamentario zacatecano no quitó el dedo del renglón y consideró que es impostergable una reforma fiscal de carácter progresiva.

"El domingo pasado, en la plenaria (del grupo), se presentaron 453 temas y uno de los 453, propuesto por un senador, tiene que ver con gravación a las herencias; y otro más, Salomón Jara, propuso gravar a los refrescos, pero simplemente se enunciaron".

"Pero no tienen aval de grupo, no hay iniciativas con aval de grupo y no hay en este momento ninguna intención de generar por parte del Senado nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos para establecer nuevos gravámenes. No hay iniciativa para gravar herencias, se puede presentar pero no tiene aval de grupo, y no hay iniciativa para gravar refrescos. Vamos a esperar qué propone la Ley de Ingresos", dijo Monreal en rueda de prensa.

En su edición de este miércoles, Reforma publicó que la agenda legislativa de Morena en el Senado contempla gravar las herencias, aumentar un 317% el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal en busca de cobrar más a los sectores de mayores ingresos.

"Lo que sí hemos dicho -y sigo sosteniendo- es que la terca realidad se va a imponer y que la revisión de la política fiscal es impostergable. Si bien es cierto el Presidente de la República ha expresado un compromiso de no enviar ninguna iniciativa que aumente impuestos, o que establezca nuevas cargas tributarias, pero el Congreso no puede rehuir a su responsabilidad de estudiar y de analizar los impactos del Covid-19 y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva. Creo que no hay forma de evitarlo", agregó.

Prevén apoyo a impuestos en Cámara baja

La diputada de Morena, Aleida Alavez, indicó que la propuesta de incrementar el impuesto al refresco podría encontrar apoyo en la Cámara de Diputados.

En entrevista, la legisladora indicó que este es un tema que Morena ha buscado impulsar en las discusiones fiscales pasadas, pero lamentablemente no ha prosperado.

"Es algo que traíamos en la discusión pasada del Código Fiscal, pero lamentablemente no pudo transitar, porque siempre ha habido una postura en el sentido de que haya una reforma integral fiscal, pero yo creo que este tema nosotros, al menos en mi caso, sí lo secundo", dijo Alavez.

Cuestionada sobre la agenda legislativa de Morena en el Senado, que contempla gravar las herencias, abrir una discusión sobre la progresividad fiscal e incrementar el impuesto al refresco, Alavez dijo que esta última propuesta es necesaria en términos de salud y económicos, ya que llegó el momento de plantearse cómo obtener mayores recursos de cara al Presupuesto 2021.

"Es algo que se requiere por salud, por economía, por todas las vías por las que se pueda analizar y que está bien, yo creo que tenemos que analizarla. Y si el Presidente ha manifestado su opinión, yo creo que también tenemos que insistir en que es hora de ver cómo y de dónde se obtienen más recursos por toda la gravedad que tenemos en esta crisis económica que está atravesando el país", sostuvo.

Sobre la propuesta de gravar herencias, la legisladora dijo que tiene que ser analizada a fondo, ya que ha estado sobre la mesa, pero que hasta ahora no se ha concretado.

"Eso lo tenemos que analizar, eso siempre ha estado en la mesa, pero sí tendríamos que revisar", reiteró.