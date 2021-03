Sin televisión, más de 2 millones de adolescentes en el país

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Una población de dos millones 083 mil 955 niños y adolescentes de entre 5 a 17 años no cuentan con televisión en México, por lo que no se les garantiza el acceso a los contenidos de la educación del programa nacional “Aprende en casa” el principal mecanismo de la Secretaría de Educación Pública para la educación a distancia durante la pandemia.

Lo anterior lo señaló la organización Sí por México, quien destacó que a la cifra anterior se añade el hecho de que, según datos oficiales del Censo de Población 2020, hay también 184 mil 785 niños de entre 5 y 17 años que no cuentan con energía eléctrica en su hogar, lo cual complica aún más el proceso educativo.

Los cinco estados que concentran la mayor cantidad de niños en edad escolar sin energía eléctrica en el hogar: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Guerrero.

En Chihuahua, según INEGI hay 29 mil 898 hogares sin el servicio de energía eléctrica.

Desde antes de la pandemia existía información de que millones de alumnos de hogares más marginados quedarían excluidos de esta oferta educativa por no contar con televisión y aun así se está llevando a cabo, sin mecanismos para darles acceso.

Los 5 estados que concentran el mayor número de esta población escolar son: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla.

La organización "Sí por México" apuntó que los cinco estados que concentran el mayor número de niños y niñas sin televisión en casa en edad escolar son: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, el estado de México, y Puebla.

De estas entidades, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla, son clasificadas por el Índice Estatal de Marginación, elaborado por la Comisión Nacional de Población (CONAPO), con un muy alto o alto grado de marginación.

Lo anterior indica que el acceso a la educación de más de dos millones de niños, los cuales residen mayoritariamente en entidades con alto o muy alto grado de marginación, se ha visto severamente coartado durante los últimos meses, en virtud de que, al no contar con un televisor en casa, han quedado excluidos de la principal estrategia de educación a distancia implementada por el gobierno federal.

A pesar de que la educación es un derecho universal de todas los niños y niñas del país, el definir que el proceso educativo oficial se realice por medio de una estrategia que requiere de contar con acceso a una televisión, por su mismo diseño, puede estar excluyendo de entrada millones de estudiantes, que además son los que más necesidad tienen de contar con una educación de calidad.

La excusa no puede ser que esto no se sabía. Más bien lo grave, es que a pesar de que ya se contaban con indicios de este problema, la SEP no haya implementado acciones para corregirlo, concluyó la organización Sí por México.