Sin voto masivo, habrá dictadura.- Beatriz Pagés

Agencia Reforma / La periodista Beatriz Pagés

Guadalajara, México.- México podría transitar hacia un escenario de desaparición de Poderes y dictadura si los ciudadanos no se vuelcan a las urnas en los comicios del 2024 para evitar que Morena se mantenga en el poder, advirtió la periodista Beatriz Pagés en el marco del foro TVMorfosis, que se lleva a cabo dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Durante la presentación del libro "La Rebelión de la Clase Media", de la autoría de Guillermo Velasco y Rodrigo Sola, Pagés, directora de la Revista Siempre, advirtió que no será tarea de una sola persona el motivar a los ciudadanos para que ejerzan el voto de forma masiva.

"Si no logramos combatir el abstencionismo, si partidos, candidata y sociedad no logramos provocar un tsunami de participación, si no salimos a votar masivamente vamos a permitir que México entre a un túnel oscuro que puede no tener reversa", sentenció la escritora.

"Basta con leer el proyecto de País de Morena 2024-2030 para saber que buscan derogar la constitución actual, imponer otra que les permita centralizar el poder y acabar con la división de poderes".

Beatriz Pagés dijo que el aporte que hacen Velasco y Sola a México es enorme, ya que su libro "La Rebelión de la Clase Media" abona a la construcción de una cultura cívica que no existía y que apenas comienza a despuntar en México.

Sostuvo que se trata de un ABC que instruye de manera sencilla cómo los ciudadanos se pueden organizar y activar para derrotar a Morena en las elecciones presidenciales del 2024.

"Esta obra es una respuesta a la emergencia nacional que vive la democracia mexicana. La Rebelión de la Clase Media es un llamado a la acción, a la indignación, a la protesta y no tendría el mismo valor o simplemente no lo tendría si se presentara en otro momento", estimó.

"¿Por qué? porque dentro de un año vamos a tener que salir a llenar las urnas con votos para impedir que se reelija y se mantenga en el poder un proyecto político que busca profundizar y consolidar en México una dictadura".

Para Beatriz Pagés, las elecciones intermedias del 2021 marcaron el despertar de la clase media, la cual exigió a los partidos políticos PAN, PRI y PRD a formar la alianza Va por México en busca de formar un bloque de contención parlamentario.

La presentación del libro "La Rebelión de la Clase Media" también contó con la presencia de los autores y del empresario José Luis González Íñigo.