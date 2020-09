Sirve AMLO sólo a Morena: Bronco

Reforma

Ciudad de México.- El Gobernador Jaime Rodríguez elevó ayer el tono de sus reclamos contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el maltrato en el reparto de recursos a Nuevo León y lo acusó de gobernar sólo para su partido, Morena, de ser centralista y de creer que únicamente él tiene la razón.

Durante un evento en Santiago, "El Bronco" dijo incluso que AMLO siempre habla de la corrupción, pero no de los corruptos que están en su Gobierno.

"Es mentira que él no tiene partido. Él gobierna para su partido, claro que lo está haciendo", expresó ante un pequeño grupo de personas que asistió a la inauguración del C4 de Santiago, municipio gobernado por el Alcalde priista Javier Caballero.

"Los mexicanos no somos gente que no pensemos, somos gente inteligente", dijo.

"Esos discursos (divisionistas) ya no sirven, tenemos que quitarnos el egoísmo político y entender que hoy es una circunstancia diferente".

Rodríguez agregó que él puede trabajar en armonía con todos los Alcaldes del Estado, porque no tiene partido.

"Si yo hubiera sido un Gobernador de un partido político, estaría peleado con todos", dijo, "porque ese egoísmo idiota de la militancia a veces nos destruye también a los políticos".

Las declaraciones del Gobernador se dan mientras él y otros nueve Mandatarios integrados en la Alianza Federalista exigen a la Federación rectificar su proyecto de Presupuesto para el próximo año, porque se les rasuraron los recursos.

En el caso de Nuevo León, el recorte llegó al grado de dejar "en ceros" los programas de inversión y mantenimiento carretera de la SCT y del sector salud.

También reclaman la desaparición de los fondos de seguridad Fortaseg y Fortamun, y la falta de apoyo para atender la pandemia sanitaria del Covid-19.

"Ésa es nuestra inconformidad con el Presidente. No puede ser", dijo luego en entrevista.

"Aunque se enoje, porque no le gusta al Presidente que le digan las cosas, pero no está bien.

"Para todo él tiene la razón. ¡Ah, cabrón! ¿Y todo el resto de los mexicanos, qué somos?", añadió.

"Por eso mi molestia. Si yo me llevo bien con el Presidente, y no es pleito, pero sí (tengo que) decirle: 'Presidente, no puso esto y esto y esto (en el Presupuesto)', pero él dice que sí. ¡Carajo!, pues no leería el Presupuesto".

Rodríguez reiteró que en los próximos días presentarán un planteamiento específico para hacer correcciones en el proyecto de presupuesto, del que esperan asignación de mayor gasto federalizado.

"No queremos que nos dé más dinero para gastarlo nosotros, porque él dice que hay corrupción", expresó.

"Habla de corrupción, pero no habla de los corruptos que están en su Gobierno".