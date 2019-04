Sismo tuvo epicentro en Oaxaca; se sintió en la CDMX

Ciudad de México.- Un sismo magnitud 5.5 con epicentro 65 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, fue reportado esta tarde por el Servicio Sismológico Nacional.

Inicialmente se había reportado que el movimiento, que no ameritó activación de alerta sísmica, fue de magnitud 5.7 y tuvo epicentro 65 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero; sin embargo, 25 minutos después se ajustó la medición a 5.5 y el epicentro a Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reportó que el movimiento se percibió en algunas zonas de la capital y posteriormente afirmó que no se tiene registro de daños.

"Se reporta #Sismo perceptible en la Ciudad de México. Se activan los protocolos de revisión", tuiteó @Claudiashein.

"La @SSP_CDMX informa que hasta el momento no se tiene registro de daños tras el #Sismo de hace unos minutos. Continúan los protocolos de revisión", dijo la Jefa de Gobierno.

"#AlMomento No se registran afectaciones en la Ciudad de México por #sismo", reportó @SSP_CDMX.

En tanto, el C5 confirmó que el movimiento no ameritó activación de alerta.

El Metro informó que se concluyó el protocolo de revisión y se opera con normalidad.

"#AvisoMetro: Concluye protocolo de revisión por sismo percibido en la Ciudad de México, todas las estaciones y Líneas de la Red se encuentran ofreciendo servicio y operando con normalidad. La marcha de trenes es continua", reportó @MetroCDMX.

Algunos edificios de oficinas y dependencias fueron evacuados, como el de la delegación 6 del IMSS, en Yucatán y Álvaro Obregón, en la Roma.

También, varios usuarios de redes sociales reportaron haber percibido el movimiento telúrico.

El Gobierno capitalino no ha reportado daños por el sismo.

Protección Civil de Guerrero informó en Twitter del sismo, pero no ha emitido más reportes.

Media hora después del primer movimiento, el Sismológico reportó otro temblor de magnitud 4.7 a 75 km también al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca