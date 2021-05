Sistema electoral mexicano se tiene que renovar: AMLO

Gisela Parra/El Diario

Ciudad de México.- Los paisanos quieren votar y no pueden porque el Instituto Nacional Electoral no les entrega sus credenciales, esto es una prueba del fracaso del INE que lleva años manejando presupuesto y no logra que se faciliten los trámites para que los paisanos puedan votar en Estados Unidos, se tiene que renovar el sistema electoral mexicano, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que dicho organismo es un aparato que lejos de ayudar obstaculiza que “el pueblo” elija libremente mediante el voto, a quienes los representan y señaló que son aparatos creados para que no haya democracia.

“El INE tiene un presupuesto de cerca de 20 mil millones de pesos para el ejercicio de este año, de los más costosos del mundo y además es ineficiente y muy parcial. Lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que nuestros paisanos puedan votar en el extranjero” criticó el presidente.