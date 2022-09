Soberanía no se negocia, dice AMLO

CDMX.- Al tres días de la visita del Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó la soberanía de México.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que aunque le importa mucho el T-MEC, no hay nada por encima de la independencia del País.

"No hay nada por importante que sea, aunque se trate de comercio que pueda estar por encima de nuestra independencia, y lo digo en este mes, nosotros no vamos a permitir que se violen esta soberanía.

"Tenemos la suerte, la fortuna, por eso nos extrañó ese llamado a la consulta porque el Presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros", dijo.

El tabasqueño subrayó que varios presidentes estadounidenses han construido parte del muro fronterizo, menos Joe Biden.

'No cederemos ante amparos por glifosato'

López Obrador dijo que su Gobierno no cederá ante los amparos de empresas como Monsanto que buscan quitar el freno al uso de glifosato en los cultivos del País.

"Nosotros tenemos una postura definida, no aceptamos el maíz transgénico, no usamos el fracking, no estamos dando concesiones para la minería, el caso de glifosato, se limitó y hay una investigación en el Conacyt para que se supla si hay amparos pero se están atendiendo y nosotros en esto no cedemos", aseveró.

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) ha advertido que la sustitución del uso del glifosato para cultivos agrícolas en el País -que provocaría una menor disponibilidad de granos- complicaría la inflación en los alimentos que actualmente se vive.

El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en México que lo contienen como ingrediente activo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del País y el ambiente.