¿Sobre los jóvenes de Jalisco? 'No oigo': AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió hacer un chiste en su conferencia mañanera, en vez de hablar sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos que habrían sido asesinados en Jalisco.

Al cierre de su conferencia, luego de que pidió poner una canción, se le lanzaron -fuera de micrófono- varias preguntas relacionadas con este caso, pero el Mandatario se llevó las manos a los oídos para hacer notar que aparentemente no escuchaba.

- "Sobre los jóvenes de Lagos de Moreno", "de Jalisco", "de los jóvenes desaparecidos", se le gritó en varias ocasiones.

En vez de fijar una postura sobre el caso, el Mandatario optó por hacer un chiste.

"Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: 'que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200", expresó.

Antes de salir del Salón Tesorería, López Obrador se dio tiempo para felicitar, fuera de micrófono, a los trabajadores de un periódico afín a la 4T.

Cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, en la región de Los Altos, que habían sido reportados como desaparecidos el viernes habrían sido asesinados, según videos viralizados ayer.

Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Olmeda y Diego Lara, ambos de 20 años de edad; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez, de 21 años y Dante Cedillo Hernández, de 22.