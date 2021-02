Sobredemanda en registro de adultos mayores causó colapso: López-Gatell

Archivo / Agencia Reforma / Vacuna contra Covid

Ciudad de México— El subsecretario Hugo López-Gatell informó que, en algún momento del día, ingresaron más de 65 mil personas por segundo al sitio para registrar a adultos mayores para que reciban la vacuna contra Covid-19, lo que saturó la plataforma.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el funcionario señaló que la sobredemanda registrada, es muestra de la importancia que le da el pueblo mexicano a la vacunación.

"Estas consultas fueron de una magnitud de una frecuencia inusual. Estuvieron registrando, en algún momento más de 65 mil a 70 mil entradas a la plataforma por segundo".

Al dar cuenta de estas fallas, López-Gatell recomendó esperar uno o dos días para realizar el registro.

"No se desesperen. Si hoy no lo logró hacer, espérense uno o dos días. De todas maneras la vacunación no va a ser esta misma semana", acotó.

En ese sentido, dijo, ya trabajan para ampliar la capacidad de los servidores que mantienen dicha plataforma.

Esta mañana fue lanzada la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/. A más de 12 horas de que fue lanzada, usuarios señalaron que no abre y sólo muestra la leyenda "no se puede acceder a este sitio web".