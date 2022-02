SoFi Stadium, el novedoso sitio que recibe al Súper Tazón

CDMX.- El próximo domingo, un buen número de televidentes estará al pendiente del juego de futbol americano entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati. Pero también será una buena oportunidad para conocer, aunque sea desde lejos, el SoFi Stadium, donde se llevará a cabo la disputa por el trofeo Vince Lombardi.

El sitio que alojará el Súper Tazón LVI está más que listo para brillar. Localizado aproximadamente a 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de LA, el estadio abrió en septiembre de 2020 y es el hogar tanto de los Rams como de los Chargers de Los Ángeles.

De hecho, junto con el MetLife Stadium de Nueva Jersey (hogar de los Giants y de los Jets de Nueva York), es el único recinto que alberga a dos equipos de la NFL.

Pero más allá del partido que se realizará la próxima semana, este nuevo espacio en Inglewood es todo un destino en sí mismo que seguramente encantará a cualquier apasionado del deporte o del entretenimiento.

SoFi Stadium, ubicado en donde alguna vez estuvo el famoso hipódromo Hollywood Park, forma parte de un nuevo complejo comercial y residencial que también incluye el YouTube Theatre, el Hollywood Park Casino y más opciones por disfrutar.

Por cierto, a unos metros de distancia también se encuentra The Forum, una icónica arena en la que actuaron personalidades como Elvis Presley, The Doors y The Jimi Hendrix Experience, por sólo mencionar algunos.

Si acudes como espectador a algún juego en el SoFi Stadium, podrás dejarte impresionar por su pantalla gigante de 4K o por su techo traslúcido.

Pero si quieres ver el recinto de manera aún más completa, puedes reservar un tour especial para sentirte como jugador profesional al recorrer los vestuarios oficiales, correr por los túneles o intentar hacer un gol de campo.

Nadie puede irse sin antes comprar algún recuerdo oficial en la tienda The Equipment Room, la cual suele abrir diariamente para el público en general, excepto en los días de juego.

SoFi Stadium tiene espacio para 70 mil espectadores, aunque, dependiendo del evento y la distribución del público, esta cifra puede aumentar a 100 mil.

No sólo es un espacio para encuentros deportivos: para los próximos meses, ya están previstos conciertos de Coldplay, Red Hot Chili Peppers y un show conjunto de Mötley Crüe, Def Leppard, Poison y Joan Jett & the Blackhearts.

Eso no es todo: el recinto alojará eventos como WrestleMania Hollywood, en 2023; y las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos, en 2028. Así que seguro encontrarás muy pronto una excusa para consentirte y planear una merecida escapada a Los Ángeles y sus zonas aledañas.

Para saber

En los alrededores de SoFi Stadium hay una gran oferta gastronómica.

Podrás:

- Tomar una cerveza artesanal en Three Weavers Brewing Company.

- Probar la atípica combinación de platos que ofrece Roscoe's House of Chicken and Waffles.

- Pedir un café o tentempié en Hilltop Coffee + Kitchen.

Toma nota

Desde la entrada, el estadio cuenta con pruebas Covid-19 para la afición, además quien quiera ingresar debe presentar un certificado de vacunación completo más una prueba negativa de coronavirus y el uso de mascarilla es obligatorio durante todo el encuentro, menos cuando se come o se toma una bebida.