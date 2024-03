Solicita AMLO a FGR indagar muerte de normalista

Agencia Reforma / AMLO dijo que solicitó a FGR investigar la muerte de un normalista de Ayotzinapa ocurrida ayer en Guerrero tras enfrentamiento con Policía.

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la muerte de un normalista de Ayotzinapa ocurrida ayer en Chilpancingo, Guerrero, tras un enfrentamiento con la Policía estatal.

"Primero, que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional", dijo el Mandatario en su conferencia de prensa matutina.

"Sin embargo -pues son cosas distintas-, porque esto, que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La Policía de Guerrero sostiene, en sus declaraciones, que era un carro robado; pasan un arco que sí está en la entrada de Chilpancingo, viniendo de Tixtla y cerca de un hotel, los detienen", explicó.

De acuerdo con la versión oficial, los normalistas dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión. "Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, lamentablemente pierde la vida, un joven, uno", dijo López Obrador.

"¿Uno nada más?", preguntó una reportera. "Sí", respondió el Presidente. "¿Hay heridos?", insistió la periodista. "Sí, otro herido, al parecer no grave, afortunadamente", señaló el Mandatario.

"Entonces, ya hemos tratado el caso, como si hay una vinculación, porque el joven, que lamentamos mucho haya perdido la vida -y a cuyos familiares, amigos y compañeros enviamos nuestro pésame-, venía de Tixtla. Porque hay festejos en Tixtla, de la normal de Ayotzinapa, son tres días de fiesta en Tixtla", dijo López Obrador.

"Si hay esta vinculación, esta relación, hemos decidido en el gabinete de seguridad que, para aclarar bien lo sucedido y castigar a responsables, que se solicita a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso", agregó.

"Nada más, aclarando que no fue un choque entre policías y manifestantes, lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida", concluyó el Presidente.

El enfrentamiento se produjo un día después de que normalistas de Ayotzinapa se manifestaran en el Palacio Nacional para exigir respuestas acerca del caso en que 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Finalmente, se consultó al titular del Ejecutivo sobre su mensaje dirigido a los estudiantes normalistas, a lo que afirmó que su administración no recurre a la represión.

"No vamos a reprimir, no vamos a responder con violencia de ninguna manera por convicción, no somos represores", declaró.