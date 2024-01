Solicita Batres a Corte reducir su salario y entrar a ISSSTE

Especial / Agencia Reforma / La ministra Lenia Batres Guadarrama

Ciudad de México.- La ministra Lenia Batres Guadarrama pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que su sueldo no exceda lo determinado por la Constitución y que, en rechazo a "alguno de sus seguros privados", sea inscrita al ISSSTE.

Batres Guadarrama realizó la solicitud en una carta dirigida a la ministra presidenta Norma Lucía Piña, con fecha del 29 de diciembre de 2023.

"En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados", anunció en redes sociales.

En el oficio LBG/003/2023, Guadarrama le solicitó a Norma Piña instruir al personal de Recursos Humanos de la Corte que le sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, que detalla que ningún servidor público puede percibir un sueldo superior al del presidente de la República.

Entre las críticas que realizó Batres contra la Corte en su primer día como ministra, señaló a la Corte por no acatar este mandato --que data de 2010--, pero sin mencionar que fue el actual Ejecutivo quien redujo sus ingresos a la mitad de los sexenos previos.

"La Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables, es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso me he atrevido a hablar de excesos", dijo el pasado 4 de enero.

Además de solicitar que sea inscrita al ISSSTE, la ministra pidió que se le otorguen las prestaciones que conforme a derecho correspondan.

"Sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales", señala en el oficio.

No obstante, solicitó que se garanticen las condiciones materiales necesarias para el buen desempeño de la ponencia a su cargo.