Solicitarán órdenes de aprehensión por incendio

Especial / Agencia Reforma / Guardia Nacional vigila sede del INM que se incendió en Cd. Juárez

Ciudad de México.— La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que al momento se tienen identificadas 8 personas probablemente responsables de los hechos en Cd. Juárez, que dejaron 39 migrantes muertos.

De acuerdo con la información proporcionada, el incidente dejó como saldo la lamentable pérdida de 39 personas y 27 heridas.

"Hasta el momento se han identificado a ocho personas probablemente responsables, entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada. Todos ellos están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes", comentó.

La Secretaria reprobó la mala actuación de los servidores públicos que no siguieron los protocolos de protección a la vida y de Protección Civil. Se espera que las autoridades correspondientes lleven a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Cuestionada sobre las órdenes de aprehensión que se han girado por el caso, la Fiscal Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, informó que hoy se han solicitado cuatro de ellas.

"Es contra el presunto responsable del incendio, que inició el incendio, los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada", dijo la Fiscal.

La titular de la SSPC señaló que no se cumplió ningún protocolo de Protección Civil y lamentó que los involucrados no fueran capaces de abrir una reja para que salieran los migrantes del inmueble.

"Nosotros empezamos por decir que es parte de la investigación, revisar por qué no hubo cumplimiento de protocolos en materia de protección civil, porque eso es claro, que no había un protocolo que estuvieran respetando, no había un reglamento que fuera respetado en ese momento, pero también la decisión de en lugar de salvar las vidas, no fueron capaces de abrir una reja.

"Entonces, es algo que está en las investigaciones, como dijo la Fiscal, ¿quién no permitió la salida de estas personas? Entonces, claro que, evidentemente hay un delito grave", señaló Rosa Icela Rodríguez.

La Fiscal agregó que las órdenes de aprehensión que se han solicitado son por homicidio doloso y daños en propiedad ajena.

Se analizarán otros delitos

La Fiscal especificó que se está analizando la posibilidad de investigar a las personas presuntamente responsables por otros delitos, aunque principalmente serán acusados por homicidio doloso.

"El otro delito importante es el delito de lesiones, es homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena y los que resulten de la investigación", comentó.

Por el momento los involucrados no están detenidos hasta que no exista una orden de aprehensión y se cumplimente, aclaró Irene Herrerías.

Sobre las cuatro órdenes de aprehensión se informó que la primera es contra un migrante, señalado por otros migrantes como quien inició el incendio.

Las autoridades declinaron responder si este migrante se encuentra dentro de los lesionados.

Otras dos órdenes de aprehensión son contra dos elementos del Instituto Nacional de Migración y otra más contra un guardia de seguridad privada que colaboraba en la estancia migratoria.