Somos radicales, pero contra privilegios, dice AMLO

Ciudad de México.- Luego que el senador Ricardo Monreal advirtió que radicales acabarán con el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció como radical y dijo que no adelantar la sucesión es del Porfiriato.

En conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el Mandatario dijo que quedó "anodadado" por el despliegue de REFORMA a la entrevista al coordinador morenista en el Senado, quien señaló que extremistas quieren pugna y purga y afirmó que no estará en la boleta del 2024 en contra de Morena.

-¿No lo merece, Presidente?, se le cuestionó.

"Sí, pero el propósito es contrapuntearnos porque así es el REFORMA. Es el boletín del conservadurismo", respondió.

-¿Pero son declaraciones del senador que es de su partido, Presidente?

"Sí, sí, sí, tiene todo el derecho de manifestase y yo también tengo el derecho de no contestar".

-¿No hay radicales como dice el senador?

"No", enfatizó.

-¿Entonces no hay radicales o radicalismo en su Gobierno, Presidente?

"Somos radicales nosotros. La palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Claro que somos radicales", reconoció.

"Nada se logra con las medias tintas, con el centrismo, la moderación", agregó.

- Lo que advierte el senador son peligros de ese radicalismo y le leo textual: "Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción".

"Eso lo puede suscribir REFORMA", respondió.

-¿Usted no?

"No, no, no. Esta es la Cuarta Transformación en la historia de México, ya le dije que radical viene de raíz y que hay que arrancar de raíz...".

Este domingo, REFORMA publicó en Revista R que el coordinador de Morena en la Cámara alta consideró que es un error adelantar la sucesión presidencial.

"Una sucesión adelantada, una sucesión precipitada, fuera de toda lógica institucional y muy alejada de cualquier ortodoxia. Para mí no es oportuna. No fue correcto haberla abierto de esa manera", declaró Monreal.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo consideró que no adelantar la sucesión es del Porfiriato.

-¿Considera, como dice el senador, un error que se haya adelantado sucesión presidencial?, preguntó REFORMA.

"No adelantarla es del Porfiriato, así era antes, los tapados, las decisiones de élite", respondió.

El tabasqueño consideró que el pueblo sabe más que los dirigentes y políticos.

"El pueblo es mi ángel de la guarda, el que me ha sacado de problemas en los momentos más difíciles", agregó.