Son 66 plagiados; liberan sólo a 42

Fueron a sus casas y se los llevaron a la fuerza, incluyendo a los niños, sin importarles los gritos y llantos. Después de un día, los comenzaron a liberar, familia por familia, cerca de sus hogares. En silencio. Van apenas 42 de un total de 66.

La madrugada del viernes, grupos armados "levantaron" a 66 personas de al menos 10 familias distintas en diversas zonas de Culiacán y Mazatlán, con el mismo modus operandi: hombres vestidos de negro y armados.

En 24 horas, 23 mujeres, 13 niñas, 11 niños y 19 hombres fueron desaparecidos de manera forzada. De ellos, 20 adultos y 4 menores no han sido localizados.

"Ninguna familia tiene relación (entre ellos)", aseguró Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en entrevista. "Nadie quiere denunciar".

-¿Cómo las han encontrado?

"El personal (militar) se les acerca y ve si realmente son personas que dejaron, que estaban ausentes de sus domicilios, y les dicen: 'sí, nos levantaron, fuimos privadas de la libertad, pero ya vamos a nuestro domicilio', pero así de que nosotros hayamos detectado un punto, no".

- ¿Los han liberado? "Sí, prácticamente los han liberado".

Los grupos criminales hicieron un operativo de miedo en 24 horas y la respuesta federal fue enviar más de mil elementos. Personal de la Guardia Nacional y la Marina sobrevuela abordo de cuatro helicópteros y están desplegados en convoyes que recorren Culiacán y Mazatlán.

Sin embargo, ninguno encontró a las víctimas, fueron liberados poco a poco en varias colonias.

Incluso, una familia de Mazatlán también fue desaparecida.

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa aseguró que ninguna de las víctimas tiene huellas de tortura.

"Les hemos pedido que denuncien, para ampliar la carpeta de investigación, pero nos dicen que no, que prefieren irse a sus casas", dijo.

-¿Secretario, calaron a las autoridades?

"No, no lo considero de manera personal, y con todo el respeto que los medios me merecen, no creo que nos hayan calado, simplemente se tiene vislumbrado una situación así".

El viernes, cuando el operativo criminal comenzó, se dio a conocer que al menos 39 personas habían sido plagiadas. El Gobernador, el morenista Rubén Rocha, dijo que esas cosas ocurren y sólo se quería alarmar.

"Todos lo hacen con la alarma posible para efectos de agregar, ¿por qué? Porque vende eso, (...) esos intereses mueven a los que sacan notas escandalosas", dijo durante un discurso público para iniciar el operativo de seguridad para Semana Santa.

"Sacar tanta alarma y poner a la gente de puntas no es ético, no es lo correcto, vamos confirmando las cosas, no especulen porque la especulación lo que hace es justamente tratar de evitar que la gente viva con calma, no tengan temor de nada, tenemos la capacidad suficiente en el Gobierno".