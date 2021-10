Son de derecha: AMLO; somos plurales: UNAM

Reforma

Ciudad de México.- Mientras en la mañanera de ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra la UNAM, a la que acusó de haberse derechizado, la Universidad le respondió unas horas después reivindicando su pluralidad.

"Es una gran Universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias, la crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron, del saqueo al País, el saqueo más grande en la historia de México y que la Universidad no haya tenido un papel determinante", dijo el Mandatario.

En la conferencia, reprochó que los egresados de la UNAM no ejerzan en el servicio público y prefieran trabajar en despachos privados, donde -dijo- han perdido dimensión social.

Además, consideró, necesitan una sacudida en la Universidad.

Posteriormente, la UNAM emitió un posicionamiento en el que sostuvo que el compromiso y solidaridad históricos de la Universidad con la Nación es incuestionable y que en sus aulas se privilegia la libertad de cátedra para formar ciudadanos sin ideologías impuestas.

"La UNAM ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes del pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona", expuso.