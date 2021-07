Reforma

Ciudad de México.- Para la Alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, las escaleras eléctricas que edificó el Gobierno de Layda Sansores son las "más caras del mundo", que además significan un desperdicio de energía.

Limón cuestionó que los escalones no funcionen con sensores, para de esa manera ahorrar energía cuando no son usados.

Adelantó que el proyecto seguirá funcionando en su Administración, pero reprochó que ni por solicitud de transparencia ni personal de la Alcaldía le han compartido los contratos de la obra.

La escalera eléctrica mide 58 metros, el proyecto fue denominado como Sistema de Desplazamiento Peatonal Mecanizado en Zona de Laderas, el cual incluye la construcción de un "funicular" de 168 metros de longitud.

Ambas obras tuvieron un presupuesto estimado de 80 millones de pesos.

"Son las escaleras más caras del mundo, esas no las tiene ni Obama, pero por caras.

"Sí hay un tema que me parece muy relevante, que es el tema de que no sean de sensor, si no que estén activadas todo el tiempo, ¿por qué?, porque el desperdicio de electricidad es enorme y es luz que pagan los ciudadanos con sus impuestos", dijo Lía Limón en entrevista.

Agregó que el costo del Sistema de Desplazamiento Peatonal Mecanizado probablemente podría llegar a los 200 millones de pesos, por presupuestos que fueron etiquetados al proyecto en dos diferentes años. Aunque, aclaró, los costos deberán ser validados.

"Obviamente no hemos obtenido la información, no sólo porque se niegan a instalar el proceso de transición, sino porque, en su momento, se hicieron solicitudes de información que se negaron", remató.