'Son racistas y piensan que es normal'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en los sexenios pasados era normal que los políticos usaran expresiones racistas y que actualmente ese tipo de conductas siguen imperando.

Ayer, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García, volvió a ser blanco de críticas al resurgir un video donde aparece diciendo que hay quienes viven felices con un "sueldito" de 40 mil a 50 mil pesos.

"Entonces, qué pasaba, había una especie de enajenación en donde era normal hacer muchas cosas. Se le aplaudía al corrupto, se le ponía de ejemplo, el que robaba ni siquiera perdía su respetabilidad, era normal el que se utilizaran expresiones racistas, que no voy a repetir porque era una falta de conciencia así casi colectiva.

"Entonces, una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal.Lo veían y lo siguen viendo en algunos casos normal", comentó López Obrador.

Horas más tarde, Samuel García reaccionaría a lo dicho por el Presidente y acusó intento de esparcir mentiras en su contra.

"Presidente @lopezobrador_: hoy durante la mañanera le preguntaron sobre un video de mi persona, que fue editado y difundido por algunos de sus simpatizantes con la clara intención de esparcir mentiras.

"Lo que en realidad dije en ese video es lo mismo que usted piensa: que un funcionario público que gana 40 o 50 mil pesos no tiene necesidad de ser corrupto, y que he conocido a muchos que con ese sueldo hacen bien su trabajo y son felices. Espero que esto sirva para algunos de sus simpatizantes que actúan de mala fe, dejen de desinformar y mentirle a Nuevo León", tuiteó García.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó también las expresiones racistas que dijo años atrás Lorenzo Córdova, presidente del INE.

"Eso que comentabas sobre el racismo y de gente académica. Una vez transmitieron unas grabaciones, ofrezco disculpas pero lo voy a decir porque si no no nos entendemos, transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdova

"Yo no me atrevo aquí a ponerla, hablando de manera racista en contra de personas de pueblos originarios. Y estamos hablando de un doctor en derecho, una eminencia académica. Por eso, no hay que confundir la educación con la cultura; la cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación", agregó.