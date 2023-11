Sostiene AMLO reunión con IP para seguimiento de Acapulco

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con empresarios, en Palacio Nacional, para dar seguimiento al plan de reconstrucción y reactivación económica en Acapulco.

Hasta el recinto arribaron Carlos Slim, de Grupo Carso, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.

Esta es la segunda reunión en su tipo, luego de un primer encuentro, realizado el 8 de noviembre, en el que se anunció la reapertura de algunos hoteles que podrían ofrecer sus servicios para el Tianguis Turístico de Acapulco a realizarse en abril de 2024.

En ese diálogo, tanto el Presidente como los inversionistas acordaron reunirse semanalmente; sin embargo, el encuentro de la semana pasada no se realizó debido a que López Obrador viajó a San Francisco, California, para la cumbre de la APEC.

Las conversaciones de este miércoles se registran a solo unas horas de que el Mandatario federal viaje al Puerto de Acapulco para realizar otra evaluación, pero con autoridades federales, estatales y municipales.

Mañana, a casi un mes del paso de huracán "Otis", el Presidente realizará en el Puerto la reunión del Gabinete de seguridad nacional y su tradicional conferencia mañanera.

"Aprovecho para que la gente de Acapulco esté pendiente a través de la radio, de la televisión, donde se pueda el internet, porque vamos a dar a conocer cosas importantes, como por ejemplo la entrega de los recursos, de qué manera se van a llevar a cabo", señaló.

Esta es la primera vez que el titular del Ejecutivo federal pasará más de cuatro horas en Acapulco, tras la devastación que dejó el huracán Categoría 5, registrado la noche del 24 de octubre.

Ayer, reportó que unos 40 mil servidores públicos permanecen desplegados en la zona afectada, de los cuales 25 mil pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, mientras que el resto son de instituciones civiles como la Secretaría de Bienestar, CFE y Pemex.

"Si no, no terminamos los censos, que ya terminamos, y todo lo que se ha hecho: hemos entregado miles de despensas, están funcionando las cocinas, no falta el agua, se restableció la comunicación en las carreteras, desde el primer día la autopista y el restablecimiento del servicio eléctrico; ya estamos empezando a reabrir escuelas para el regreso a clases", refirió.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantuvo el saldo de 49 personas fallecidas y elevó a 31 el número de personas no localizadas.

La CFE volvió a reportar que el 89 por ciento de los usuarios en el Puerto ya cuentan con el servicio de electricidad.

La Secretaría de Salud informó que, como resultado de la vigilancia epidemiológica, se tienen detectados 313 casos probables de dengue, de los cuales solo 23 han sido confirmados en el caso de Acapulco, mientras que en Coyuca de Benítez, tienen registro de nueve casos probables.