Sostienen a Alito en presidencia de comisión

Reforma

Ciudad de México.- En medio de los acuerdos que hay con el PRI, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que la Comisión de Gobernación y Población no le será despojada a Alejandro Moreno.

Consideró que no es un político corrupto, que su opinión sobre el dirigente del PRI es sobre sus acciones como legislador.

Agregó que se le aplicará un criterio jurídico, y no político, en la resolución de la petición de su desafuero.

Si bien está pendiente en la Junta de Coordinación Política resolver 19 solicitudes de que fuera destituido de dicha comisión, por parte de diputados del Morena y del PT, Mier destacó que se va a respetar el acuerdo fundacional sobre el reparto de comisiones entre los grupos parlamentarios, que prevé la presidencia de Gobernación para Moreno Cárdenas.

Por varias semanas, diputados de Morena, PT y PVEM de la Comisión de Gobernación hicieron el vacío a Alejandro Moreno y luego votaron un acuerdo para destituirlo de la misma, por considerar que no tenía el perfil idóneo para dirigir los trabajos legislativos.

"Está pendiente en la Junta de Coordinación Política dar respuesta a la solicitud que hicieron diputadas con relación a la sustitución del presidente de la Comisión, fue un pronunciamiento mayoritario.

"De entrada, les quiero decir que el derecho que tienen las y los diputados de ocupar una presidencia emana de un acuerdo de la Junta y respaldado por el Pleno de la Cámara, no es solamente atender una petición que se pueda hacer, así sea la mayoría que nosotros somos, se tiene que respetar el acuerdo fundacional y lo que establece en términos de ponderación de presidencias que tiene cada grupo parlamentario, de tal manera que eso lo vamos a analizar", expuso en conferencia de prensa.

El coordinador también dijo que a Moreno Cárdenas se le aplicará el criterio de presunción de inocencia en el proceso de desafuero que se le seguirá en la Cámara de Diputados, por la acusación de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Campeche.

Indicó que el 27 de septiembre se integrará la Sección Instructora, con lo que comenzará el proceso de presentación de pruebas y alegatos.

"Es un asunto jurídico que lo va a tener que analizar la Sección Instructora y establecer los tiempos y además tomar en consideración que en el caso de la Sección Instructora se parte de un principio que es la presunción de inocencia; en el caso de la Cámara de Diputados es el primer requisito, toda vez que el proceso se sigue aquí", dijo.

Para algunos casos de desafuero, dijo, se ha llevado con rapidez el proceso, pero otros han tardado 7 u 8 meses, remarcó.

Mier fue cuestionado sobre cuál es, entonces, la opinión que queda sobre Alejandro Moreno, luego que el PRI propuso la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad hasta el 2029.

-Tenían ustedes la convicción de que es un corrupto, que se enriqueció ¿Ya no tiene esa convicción?, se le cuestionó.

"Yo nunca he tenido esa convicción", respondió.

Indicó que para él, el dirigente del PRI es "el diputado Alejandro Moreno".

-¿Corrupto o no corrupto?, se le insistió sobre su opinión personal.

"Eso a mí no me toca juzgarlo, a mí me toca juzgar el desempeño desde mi posición, de mi convicción, como diputado con relación a un comportamiento en torno a leyes e iniciativas", señaló.

Agregó que en su momento dio su opinión sobre el dirigente del PRI cuando votó en contra de la reforma eléctrica, cuando se acusó a los legisladores de Oposición de traidores a la patria.

"En ese sentido lo dije, sí. Es otro tema. Son temas diferentes. Por lo que hace a la reforma eléctrica, ya lo señalamos", comentó.