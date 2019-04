Sostienen CNTE y SEP octava reunión

Ciudad de México.- Por octava ocasión y sin todavía alcanzar acuerdos concretos, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reúne con funcionarios del Gobierno federal y legisladores para discutir las modificaciones al dictamen sobre la nueva reforma educativa que se discute en la Cámara de Diputados.

Los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) arribaron a las oficinas alternas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en la Calle de Donceles 100, en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, los dirigentes exigieron que en el Artículo Tercero de la Constitución no se regule la admisión, la promoción y el reconocimiento al servicio profesional docente.

Enrique Enríquez, líder de la Sección 9 de la Ciudad de México, consideró que las mesas de diálogo sí están sirviendo y prueba de ello es el memorándum que la semana pasada firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recalcó que la principal demanda de la Coordinadora es la abrogación de la reforma educativa promulgada en el 2013 por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Informó que están dispuestos a discutir el modelo de admisión al servicio profesional docente para que se privilegien a las escuelas normales.

"El maestro normalista debe ser esencial para nutrir a la escuelas públicas del País y por eso decimos a los representantes de López Obrador que el Estado no puede renunciar a la formación de sus propios maestros y no puede, después de formarlos, pedirles un examen para ingresar servicio", expresó.

Se informó que en la reunión privada participan Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública; Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y posiblemente Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.