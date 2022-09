Soy anti TikTok porque no hablo de corrido: AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que es anti TikTok porque no habla de corrido.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario se refirió a la red social de origen chino al asegurar que los mexicanos sí leen, pero ahora todo lo quieren rápido y verlo superficialmente, sin contecto.

"Siguen funcionando los clubes de lectura, hay un programa que es muy importante, que se llama a Fandango para la Lectura, ahí participa mi esposa Beatriz (Gutiérrez Müller), es su contribución y otros escritores van a los estados, leen, se promueve mucho la lectura y hay que seguir.

"No es fácil porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok. O sea, yo soy un anti TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo", dijo.

El tabasqueño dijo que leer un libro requiere de tiempo y en un segundo no se puede.

"Se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro, sino lo que provoca para imaginar cosas como en la política por ejemplo no podría ejercerse bien sin la literatura, los literatos, los grandes literatos son maestros políticos, Tolstoi gran maestra de la política.

"Pero es guerra y paz y muchos libros que requieren tiempo, pero así se aprende con la literatura y poner los libros al alcance de todos y yo coincido con Paco Ignacio (Taibo), si lee la gente en México, lo tengo probado, lo que pasa es que es difícil que les llegue un libro, que tengan un periódico, una revista, pero lo que les llega lo leen y lo guardan, ahí lo tienen".