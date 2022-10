'Soy chairo del Presidente', dice Gobernador de Sinaloa

CDMX.- Tras colmar de halagos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, se dijo un chairo del Mandatario federal.

"Soy un chairo del Presidente. Luego me dicen, es que dice el Presidente esto, y yo lo que digo es que si lo dijo el Presidente estoy de acuerdo con él", lanzó el morenista al tabasqueño.

López Obrador llegó a Guamúchil procedente de Los Mochis.

Tras su paso por Sonora, el Presidente continuó su gira de trabajo por Sinaloa, dónde encabeza la presentación del Plan de Salud IMSS Bienestar.

Rocha anunció la gratuidad de servicios médicos en el estado y garantizó la existencia de medicamentos en el tiempo que aún permanezca López Obrador en la Presidencia.

"Todo eso apreciamos y lo vamos a completar en los dos siguientes años cuando se vaya el Presidente...no quiero que se vaya nunca', manifestó.

El Gobernador también anunció un aumento en la producción de maíz y que la entidad es la primera en otorgar el 50 por ciento para pensiones a personas con alguna discapacidad.

"La próxima semana vamos a empezar a pagarle a todos las personas con discapacidad, antes estaba hasta 29 años ahora van a ser 64 años, no habrá no habrá una sola persona con discapacidad que no reciba la pensión del Presidente y de mi gobierno, porque hemos hecho un acuerdo que siente y ya estamos por entregar", abundó.