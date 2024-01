Soy 'clientazo' del INE: Samuel

Agencia Reforma

Monterrey, NL.- El Gobernador Samuel García se quejó hoy de la resolución en la que el INE le pide mantenerse al margen de la contienda electoral y ordena bajar dos spots de sus redes sociales, y dijo que ya es "clientazo" del organismo electoral.

El emecista pidió a sus seguidores en redes sociales compartir "el video que el PRIAN no quiere que veas", indicando que deberá bajarlo en menos de seis horas tras recibir la notificación oficial del organismo electoral.

En su video, García acusa al INE de permitir a las precandidatas de Morena y el Frente Amplio opositor violar la ley, pero irse con todo contra él, que desistió de contender por la Presidencia el 2 de diciembre, al no poder dejar a un allegado como Gobernador Interino.

"¡No manches!", dice el Gobernador en su video.

"Les comparto algo y compártanlo antes de que me censuren en este México lindo y querido, es increíble lo que está pasando... ya soy cliente del INE, todo extremo, riguroso... es increíble en serio. Ya soy cliente, clientazo, de veras, se pasan de rosca".

García insistió en que lo sacaron "a la mala" de una precampaña en la que ya había enviado a la aliancista Xóchitl Gálvez a tercer lugar, y alegó que solo pretendía ser solidario con su partido.

"No me quedaba más que ser solidario y moralmente apoyar a Movimiento Ciudadano al haberme bajado a mí", dijo.

"Subí un video, un domingo, donde digo: Samuel ya no puede ser candidato, me quedo en Nuevo León, pero le paso la estafeta a mi compadre Jorge Álvarez Máynez.

"El video se hizo viral, nos tienen un miedo, están perturbados que sus medios tradicionales ya no funcionan, ya nadie los lee, ya todos esos periódicos en 10 años van a ser historia... y que somos muy buenos en redes, nos impugna el PRIAN y en menos de 24 horas me piden bajar ese video, a diferencia de ellos, que no han hecho más que robar".