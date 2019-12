¿Soy el trofeo del combate a la corrupción?: Robles

Ciudad de México.- La ex titular de Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, cuestionó si es el "trofeo" del supuesto combate anticorrupción del actual Gobierno federal.

En una audiencia de apelación a la prisión preventiva justificada en su contra, realizada en el Reclusorio Norte, la ex funcionaria afirmó que no quiere privilegios, sino piso parejo.

"¿Soy el trofeo para exhibir un supuesto combate a la corrupción del Gobierno corrompiendo las leyes, o es porque soy mujer?", preguntó ante la Magistrada María Cristina Porras.

"Siempre me he conducido con absoluto apego a la ley, ya lo demostré presentándome a las audiencias de manera voluntaria. No quiero privilegios, sólo piso parejo".

Acompañada de sus abogados, Robles rechazó nuevamente que busque cambiar la medida cautelar en su contra para evadirse de la acción de la justicia, como argumenta el Ministerio Público.

Sostuvo que el Juez Felipe de Jesús Delgadillo, quien aplicó la prisión preventiva justificada, ya había tomado esa decisión incluso antes de que estuviera frente a ella en la audiencia inicial.

"Es totalmente ilegal está medida cautelar porque no es por el hecho que de se imputa, sino por quien soy. Me guardan rencor y resentimiento", dijo en la sala 1 de audiencias.

"La violencia cautelar violenta mis principios fundamentales. Si soy inocente, como soy, quién va pagar el daño causado a mí y a mi familia", preguntó Robles.

La ex Secretaria durante el sexenio pasado, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, calificó como preocupante e indignante la decisión de mantenerla en la cárcel.

Sostuvo que el Juez Delgadillo Padierna está poniendo en jaque el sistema de justicia y actúa bajo un claro conflicto de interés.