Soy la candidata del pueblo, afirma Xóchitl

Agencia Reforma / La aspirante presidencial dijo que busca que México vuelva a ser seguro

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la Presidencia por el Frente Amplio por México, se presentó como la candidata del pueblo debido a su trayectoria de superación personal.

"Soy la candidata del pueblo de México, porque yo vengo de abajo", afirmó ante militantes priistas de Puebla.

"Soy como una de ustedes, como de esas mujeres que tienen todo en contra, que en nuestros pueblos no hay oportunidades, que se pensaba que las mujeres no deberíamos de estudiar, pues ahí estoy, ahí estoy, de ahí vengo, de ahí nací y nunca me imaginé estar aquí frente a ustedes como su posible candidata a la Presidencia de la República".

En el Parque Industrial Puebla 2000, Gálvez agradeció al PRI y al PRD, integrantes del Frente junto con el PAN, por haberla aceptado como candidata

"El PAN se abrió, el PRD, pero sobre todo el PRI, porque es la primera vez que ponen una candidata que no tiene partido político", sostuvo.

Aunque dijo que su precampaña iniciará el lunes y no podría hacer propuestas, dijo que busca que México vuelva a ser seguro, haya atención de salud de calidad, que se retome el apoyo al campo y recuperar el apoyo a las mujeres, como las estancias infantiles.

"Aquí tienen a una mujer que tiene tres cosas: cabeza para hacer una estrategia de seguridad, respeto a la gente que sufre, pero sobre todo carácter. En mi pueblo le dicen ovarios, pero bueno, carácter para enfrentar a los delincuentes. A mí no me va a temblar la mano. La ley es la ley y la vamos a aplicar para que la gente pueda sentirse segura", señaló.

Ante cientos de personas, Gálvez estuvo acompañada por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el del mismo partido en Puebla, Néstor Camarillo.

"Xóchitl Gálvez es garantía para México y para el Frente Amplio", dijo Moreno.

Camarillo recriminó a los priistas que se han ido del partido.

"Es momento de hacer equipo, es momento de quedarse en el PRI. Quienes hoy se van del PRI son doblemente traidores y lo hacen por conveniencia personal. Quienes se quedan en el PRI quieren a su familia, quieren a su País y quieren a su Estado, pero sobre todo quieren a sus hijos", expresó.