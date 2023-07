Suben a 30 mdd acuerdo reparatorio a Lozoya; acusa extorsión

Foto Especial

Cd. de México.- El Gobierno federal aumentó de 10.7 a 30 millones de dólares el pago que exige a Emilio Lozoya para que salga de prisión, incremento que el ex director de Pemex denunció abiertamente como una extorsión.

Al comparecer ante el Juez de Control federal Gerardo Alarcón López, Lozoya calificó de exageradas las nuevas pretensiones económicas del gobierno y dijo que pareciera que no quiere llegar a un acuerdo reparatorio para frustrar su colaboración con la Fiscalía General de la República y así evitar tocar a altos funcionarios del sexenio pasado

Hasta junio pasado, el Gobierno Federal pedía al ex funcionario reparar un daño de e 10 millones 736 mil 351 dólares a Pemex, de los cuales 3.4 millones corresponden al caso Agronitrogenados y 7 millones 336 mil 351 dólares por el caso Odebrecht.

"La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex pidieron en enero del año pasado 3.4 millones de dólares, ahora lo que piden es un 200 por ciento más, me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión", dijo Lozoya, visiblemente molesto, en la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

"Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿por qué la exageración? ¿por qué la cuasi extorsión? Es inmoral para este gobierno ir a un restaurant en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid", señaló el acusado, aludiendo al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quienes viven en esas ciudades.

"Después de estos actos de autoridad, de acoso y extorsión ¿quién querrá en sus cinco sentidos colaborar con el Gobierno? Parece que la política le gana a la justicia, estoy sentado aquí por una farsa, me pregunto si el señor presidente está enterado de lo que se dijo aquí.