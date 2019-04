Suben presión a gasolineros

Chihuahua.- La Cámara de Diputados aprobó ayer medidas legales que permitirán el decomiso de expendios de gasolina que vendan combustible robado. Asimismo posibilitará la cancelación de permisos de operación a concesionarios, franquiciatarios, contratistas o distribuidores implicados en huachicoleo.

Los cambios a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos fueron aprobados por unanimidad y turnados al Senado.

Conforme las nuevas disposiciones también se publicará una "lista negra" de personas físicas o morales, cuyos permisos hayan sido suspendidos.

Además establece la obligación de los distribuidores de colocar dispositivos GPS en sus pipas a fin de evitar el robo de combustible.

La reforma invierte la carga de prueba para demostrar la comisión de delitos en materia de hidrocarburos y establece que es obligación de quienes realicen operaciones con hidrocarburos cumplir con la legislación.

"Lo que se busca es establecer que es una obligación previa para quienes realicen operaciones y/o conductas con respecto a los objetos o bienes a que se refiere la ley, cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la misma", señala el dictamen aprobado.

Plantea además que cuando exista la presunción de que un permisionario participó en este tipo de ilícitos, las autoridades en materia de investigación y el Poder Judicial podrán solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión de sus permisos.

La panista María del Rosario Guzmán, indicó que si bien esta iniciativa otorga al Ejecutivo herramientas para combatir los delitos en materia de hidrocarburos, será insuficiente sin una política pública clara en la materia.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle advirtió que aunque su partido apoya el dictamen, éste es insuficiente.

"Es insuficiente porque atiende solamente una parte del problema, (...) es sólo una parte de la cadena de corrupción", indicó.

El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, reconoció la lucha antihuachicol del Gobierno pero lamentó que el Presidente no cuente con un mejor equipo para lograr que sus compromisos se cumplan en la realidad.

Amaga AMLO exhibirlos

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con vender en estaciones de gasolina del Gobierno el combustible a "precios justos" y generar competencia al resto de los concesionarios, obligándolos a reducir su margen de utilidad.

Desde Palacio Nacional culpó a las estaciones de servicio de incrementar los precios al público de la gasolina y el diésel, pese a que Pemex no ha incrementado los costos al mayoreo.

"Pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el País, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo", anunció."Si es necesario, vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia", dijo.

López Obrador advirtió que, antes de echar a andar su proyecto de gasolineras con precios bajos, pondrá en marcha una estrategia para exhibir cada semana a las estaciones de servicio que venden la gasolina más cara y también la más barata.

"Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos", planteó.

Acusó a los concesionarios de gasolina y de gas LP de subir los precios para incrementar sus ganancias, a pesar de que los energéticos no han elevado su costo original.