Sufre apagón Península de Yucatán

Ciudad de México.- Un apagón fue reportado esta tarde principalmente en Quintana Roo, aunque también afecta a Yucatán y Campeche, de acuerdo a reportes locales.

La Secretaría de Seguridad de Quintana Roo se movilizó ante el suceso.

"Apagón en casi todo el Estado de Quintana Roo que aparentemente se extiende en toda la península. Estamos trabajando para habilitar todos los servicios de seguridad de forma inmediata", escribió Alberto Capella, titular de esa dependencia.

Un asesor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que existen varios reportes de esta problemática en esa entidad, sin embargo, no se sabe hasta ahora qué la provocó y en cuánto tiempo quedará solucionada.

"Me aparecen varios reportes en varias zonas, ya hay personal en varias zonas, pero no aparece qué pasó y tiempo estimado. Esperamos que se resuelva en el transcurso de la tarde", indicó vía telefónica.

Algunos usuarios y habitantes de esta región del caribe mexicano señalan que el corte ocurrió desde hace más de cinco horas, cuestión que también está afectando la señal de los teléfonos celulares.

"Apagón en Chetumal... Toda la ciudad detenida NO hay bancos, los cruces son un caos toda vez que los semáforos NO funcionan, los establecimientos han cerrado. #CFE soluciona pronto", tuiteó @MndzEve.

Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no se ha pronunciado.

El pasado apagón en esta misma región que le corresponde a la CFE División Peninsular fue el pasado 8 de marzo, por una quema de cañizales que afectó las instalaciones eléctricas.