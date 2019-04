Sufre aviación flota limitada

Ciudad de México.- Las aerolíneas nacionales de pasajeros y carga operan con una flota aérea conjunta de 363 aviones, cifra inferior a las de otros países, pese a que México tiene mayor potencial de crecimiento aéreo.

La flota de las compañías del País es menor a la de naciones como Chile y Brasil, que tienen 400 y 538 aeronaves, respectivamente y que lideran en América Latina en aviación.

Ello repercute en que los pasajeros tengan pocas opciones de viaje, por tanto tarifas altas, en comparación con las que podrían ofrecerse, dijo Rogelio Rodríguez, especialista en temas aeronáuticos.

"Tenemos una baja oferta instalada si consideramos el mercado de personas y mercancías que se mueven en México; si lo comparamos con países de mucho menor población como Chile, estamos muy abajo de esos países", sostuvo.

Incluso Panamá, Costa Rica y Colombia están por encima de México en cuanto a flota, expuso.

Dijo que tan sólo en Estados Unidos, American Airlines tiene una flota de mil 400 aviones.

Asimismo, aseveró, la flota aérea es baja si se considera la cantidad de aeropuertos instalados en el País.

"Es la desgracia, tener tantos aeropuertos instalados con capacidad, pero subutilizados", expuso.

A ello se tiene que añadir que no todos los aviones están actualmente en operaciones, por ejemplo, Interjet tiene en tierra parte de los Sukohi Superjet 100, resaltó.

Sin embargo, Fernando Gómez, especialista de la industria de la aviación, mencionó que el limitado crecimiento de las empresas obedece en buena medida a la falta de una infraestructura aeroportuaria óptima, así como a las altas tarifas que se les cobran a estas compañías por lo servicios aeroportuarios.

En México existe potencial en el desarrollo de aviación regional, con lo cual se aprovecharían más aquellos aeropuertos no tan demandados, comentó.

Agregó que las tarifas aeroportuarias son elevadas y ante ello sería necesario buscar la manera de reducirlas, pero no como una medida temporal, ya que eso solamente generaría un cambio transitorio.

Rodríguez señaló que por esta situación, la aviación en México no ha crecido de forma significativa pese a que la aportación del transporte aéreo al PIB es de 0.22 por ciento.

Aseguró que esto permite que las aerolíneas nacionales, entre ellas las más importantes del mercado, Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobus, fijen tarifas que, aunque han mejorado con el paso de los años, sí podrían ser más bajas con una mayor competencia.

Recordó que recientemente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer las multas que impondría a Aeroméxico y la extinta Mexicana de Aviación por prácticas monopólicas, específicamente por fijar, elevar, concertar o manipular los precios base de servicios aéreos de transporte de pasajeros entre 2008 y 2010.