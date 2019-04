Sufre nuevo apagón Península de Yucatán

Cd. de México (05 abril 2019).- Un apagón fue reportado esta tarde en la Península de Yucatán a las 15:35 horas, dejando sin energía eléctrica a toda la zona.



De acuerdo con reportes, el hecho dejó una carga afectada de mil 570 megawatts en las líneas de transmisión de Ticul y Escárcega.



Quintana Roo, Yucatán y Campeche son las entidades afectadas.



El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en su reporte diario del Estado Operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) declaró estado de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).



Ante el suceso, la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo se movilizó



"Apagón en casi todo el Estado de Quintana Roo que aparentemente se extiende en toda la península. Estamos trabajando para habilitar todos los servicios de seguridad de forma inmediata", escribió Alberto Capella, titular de esa dependencia.



Un asesor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que existen varios reportes de esta problemática en esa entidad, sin embargo, no se sabe hasta ahora qué la provocó y en cuánto tiempo quedará solucionada.



"Me aparecen varios reportes en varias zonas, ya hay personal en varias zonas, pero no aparece qué pasó y tiempo estimado. Esperamos que se resuelva en el transcurso de la tarde", indicó vía telefónica.



Algunos usuarios y habitantes de esta región del caribe mexicano señalan que el corte ocurrió desde hace más de cinco horas, cuestión que también está afectando la señal de los teléfonos celulares.



"Apagón en Chetumal... Toda la ciudad detenida NO hay bancos, los cruces son un caos toda vez que los semáforos NO funcionan, los establecimientos han cerrado. #CFE soluciona pronto", tuiteó @MndzEve.



El apagón también afectó algunos semáforos vehiculares en el Municipio de Benito Juárez, reconoció la Alcaldesa Mara Lezama.



"Hemos desplazado agentes de tránsito para coordinar la circulación. @CFEmx trabaja en corregir las causas. Agradecemos su paciencia", indicó.



Asimismo el sistema de agua potable podría verse afectado de continuar el cese de suministro eléctrico, alertó la empresa "Aguakan" responsable de este servicio en este Municipio, Solidaridad y Puerto Morelos.



"Por #ApagonGeneral peninsular, el servicio de agua potable podría verse afectado. Les sugerimos hacer uso racional del agua almacenada, mientras se restablece la energía eléctrica en el Estado".



Seguridad Pública de Yucatán también implementó un operativo.



"Debido a la falta de energía eléctrica en diferentes partes de Mérida, que se extiende a nivel peninsular, los semáforos están apagados. Se están implementando operativos para regular la vialidad", alertó.



"Fallas en sistena de energía eléctrica mantiene semáforos inhabilitados. Personal de vialidad se encuentra ya en arterias principales. Circule con precaución", coincidió en su mensaje la SSP de Campeche.



Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no se ha pronunciado.



El pasado apagón en esta misma región que le corresponde a la CFE División Peninsular fue el pasado 8 de marzo, por una quema de cañizales que afectó las instalaciones eléctricas.