Sufre PRI mayor descalabro de militancia

Alejandro Pastrana / Agencia Reforma / Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Ciudad de México.- La crisis que vive el PRI se ve reflejado en su padrón de militantes, pues en los últimos dos años 653 mil 272 priistas, el 31.6 por ciento de sus afiliados, renunciaron al tricolor.

En el 2020, ese partido había registrado ante el INE un padrón de militantes de 2 millones 65 mil 161 priistas, y para el 2023 bajó a un millón 411 mil 889.

En los últimos meses, la salida de liderazgos del PRI se ha intensificado, así como el rechazo a su presidente nacional, Alejandro Moreno.

El Consejo General del INE aprobó los padrones de afiliados de los partidos, a fin de garantizar que cumplan como el mínimo requerido para mantener su registro, que asciende a 246 mil 270 militantes válidos.

Desde marzo, el INE realizó una revisión minuciosa de las afiliaciones que los institutos políticos registraron en el sistema, y detectó una decena de anomalías en prácticamente todos los padrones, como defunciones, documentación apócrifa o pérdida de nacionalidad.

Esto pese a que en el 2019 fueron sometidos a una depuración rigurosa.

Morena fue el partido que más irregularidades registró. Por ejemplo, 114 mil 773 ni siquiera aparecían en el padrón electoral.

Todos tenían miles de muertos: Morena 25 mil, PRI 37 mil fallecidos, el PRD a 28 mil, el PT 17 mil, PVEM 17 mil, PAN 7 mil y MC 10 mil.

Con estos padrones, los institutos políticos enfrentarán la elección federal o local del próximo año.

Beneficia a Morena acarreo El acarreo que realizaron líderes morenistas en julio del 2022 para amarrar posiciones en el Congreso Nacional de Morena logró que dicho partido pasará de 446 mil 931 militantes, en el 2020, a 2 millones 322 mil 136, este año.

Para participar en dicho proceso interno el requisito fue afiliarse, por lo que al llegar a la casilla, el ciudadano entregaba una hoja de afiliación, la cual les fue entregada por quienes los trasladaron. La documentación ni siquiera era revisada en el momento.

El líder nacional morenista, Mario Delgado, presumió que en 48 horas habían afiliado a 2 millones 6 mil personas.

"Digo, no está mal para un fin de semana ¿no?", ironizó.

En marzo, Morena registró en el sistema del INE a 2 millones 681 mil 687 militantes, y tras una revisión minuciosa la autoridad detectó 359 mil 551 registros con una decena de anomalías.

Crece en votos y militancia

Del 2018 al 2023, Movimiento Ciudadano creció en votos y militancia.

En la elección de hace seis años obtuvo 2.4 millones de votos en alianza con el PAN y PRD, y en el 2021 sin coalición incrementó a 3.4 millones.

En el 2018, tenía 229 mil militantes, y para el 2023 creció a 384 mil, sin embargo, en comparación con el 2020, registró apenas 3 mil nuevos militantes.

Por su parte, el PAN, después de perder más de 100 mil afiliados tras la elección del 2018, comenzó su recuperación, pues en los últimos tres años creció un 10 por ciento, para situarse en 277 mil 665.

De todos los partidos, el blanquiazul es el que más requisitos pide para convertirse en militante, por ello, su representante ante el INE, Víctor Hugo Sondón, minimizó que estén casi al límite para no perder el registro.

"Siempre hemos tenido mayormente un padrón de miembros activos, no tan abultado porque no somos un partido corporativista, somos un partido político, no un sindicato.

"No es el tema tener demasiados afiliados corporativamente, como lo hace Morena, de condicionarles esa afiliación a base de los programas sociales, por eso es que logran tener una militancia tan abultada", argumentó el panista ante la burla de su homólogo morenista, Eurípides Flores.

El PRD también sigue a la baja, al pasar de un millón 242 mil a 999 mil, lo mismo que el PVEM, que pasó de 660 mil a 592 en tres años.

El PT muestra un ligero incremento, al subir de 448 mil a 457 mil.