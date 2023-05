Sufre Tamaulipas ataques y bloqueos

/ Un comando, con decenas de camionetas con hombres armados, fue captado por la carretera que va de Matamoros a San Fernando, donde atacaron a la Guardia Estatal y murieron dos sicarios

San Fernando, México.- Por segunda ocasión en tres días, un comando con decenas de camionetas con sicarios incursionó la mañana de ayer en este Municipio de Tamaulipas, al tiempo que sus cómplices desataron bloqueos viales cerca de los cuarteles militares en Reynosa y Matamoros.

Dos sicarios fueron abatidos en San Fernando por la Guardia Estatal, que reportó el decomiso de vehículos, entre ellos artillados y blindados, los llamados "monstruos", y armas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

En Matamoros, el transporte público se paralizó durante la mañana porque sus unidades fueron utilizadas en los bloqueos, mientras que en en San Fernando se suspendió el festival del Día del Niño.

La incursión de ayer, reportada a las 6:30 horas, es la segunda que sufre San Fernando, luego de que el viernes otro convoy con sicarios atacó en este municipio en disputa de grupos criminales por ser clave para el transporte sur-norte de Tamaulipas.

Durante las agresiones del viernes, tres sicarios fueron hallados muertos después de que ese comando enfrentó a otro grupo.

Urgen en Tamaulipas ajustar plan antinarco

Al recalcar que es preocupante el agravamiento de la violencia en Tamaulipas, la iniciativa privada en el estado demandó ayer al Gobernador morenista Américo Villarreal y al Presidente Andrés Manuel López Obrador ajustar la estrategia de seguridad pública.

Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) y directivo nacional de la Concanaco, advirtió que la disputa entre grupos del crimen organizado amenaza con regresar a los niveles de la narcoguerra de 2010-2012.

"Es importante", dijo Almanza Armas, "que se revise la estrategia de seguridad e igual se evalúe a cada uno de los miembros del Gabinete (estatal) si realmente están reuniendo el perfil y el compromiso que hicieron con el Gobernador".

También cuestionó que, ante el aumento de la violencia en las carreteras de la entidad, se pida evitar viajar de noche, como lo dijo el pasado viernes el Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sergio Chávez.

"A seis meses de este nuevo Gobierno (estatal), que encabeza Américo Villarreal, hemos visto que ya, al menos por las noches, se está recomendando no viajar en Tamaulipas y eso, al sector comercio, servicios y turismo, nos preocupa demasiado", aseveró Almanza Armas.

Las jornadas violentas del fin de semana se sumaron a una racha de enfrentamientos entre grupos rivales del crimen organizado en Tamaulipas en las últimas dos semanas, que han arrojado al menos 17 sicarios muertos.

"De no actuar el Gobernador con eficiencia y rapidez no habrá un Tamaulipas que gobernar, ya que se estará en manos y merced de la delincuencia. No habrá nueva inversión y la que se encuentra se irá por falta de garantías", alertó Almanza Armas.

"Ya lo vimos en 2010, tuvimos un éxodo muy importante (de empresarios) que se fueron para Estados Unidos y no queremos que esto se dé en estos momentos".

El líder de los empresarios manifestó que buscarán platicar en forma directa con el Gobernador para que escuche las posturas y necesidades de la iniciativa privada.