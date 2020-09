Sufre 'tecnoestrés' 75% de trabajadores en México

Reforma

Ciudad de México.- Trabajar en casa puede ser más peligroso que ir a la oficina; para empezar, porque puede aumentar el tecnoestrés, provocado por el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo si las empresas obligan a estar las 24 horas conectados, los siete días a las semana.

La Coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, Erika Villavicencio-Ayub, calculó que en México, uno de los países con mayor estrés laboral, padecen tecnoestrés el 75 por ciento de los trabajadores, pero este porcentaje puede haber aumentado a partir de la la pandemia del Covid-19, que obligó al confinamiento en las casas y el tiempo que se exige a estar conectados.

"Ahí aparece el denominado tecnoestrés, derivado del uso desadaptativo de las tecnologías. Aunque depende de la situación, también podemos hablar de una tecnofatiga, cuando se está expuesto a largas horas con exceso de carga laboral", añadió.

Los síntomas del tecnoestrés son compartidos con otros trastornos, aunque una de las primeras señales, explicó, se manifiesta en la piel, la caída del cabello y algunas otras como la afectación del ciclo sueño-vigilia, además de presentar dificultades para conciliarlo, lo cual repercute en la productividad.

Otro trastorno es el consumo excesivo de alimentos. Hay personas a las que se les suma el exceso de conectividad con preocupaciones y angustias, depresión, miedos, y pudiera ser que los índices se eleven.

"Si hablo con mi jefe de que estoy estresado corro el riesgo de que me quite de la fila, porque ya no soy el soldado que necesita en esta guerra, ¿y qué hacemos?, lo escondemos y lo desquitamos con la gente que más confianza tenemos: pareja, hijos, padres y llevamos el estrés laboral a un conflicto familiar", dijo.

Villavicencio indicó que alrededor del 70 por ciento del trabajo en México se realiza en la modalidad de teletrabajo, aunque la cifra está en constante cambio por las medidas implementadas por la Secretaría de Salud.

Para evitar el tecnoestrés, la especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM consideró que es urgente una reforma de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que se establezca el derecho del trabajador a desconectarse fuera de los horarios convenidos de trabajo.

"Que esa desconexión se respete por ley, porque las personas necesitamos atender otros aspectos de la vida. Como seres biopsicosociales se ha invadido el hogar por estas causas, y en la medida que la persona pueda equilibrar su vida, tener descanso y actividades y despejarse mentalmente, sacará el desgaste que tiene por esta conectividad", explicó en un comunicado.

Es necesario, añadió, organizar equipos colaborativos para responder y llegar a un índice de productividad más alto con menos desgaste personal y que los trabajadores mantengan un autocuidado, pues se trabajará mejor en la medida en que se tengan hábitos saludable.

Villavicencio consideró que la meta es tener la menor afectación mental al finalizar la pandemia, porque el trabajo tóxico impacta en el sistema inmunológico y éste debe permanecer lo más fuerte posible para que ninguna otra enfermedad lo ataque.

De hecho, afirmó que antes de la pandemia el 25 por ciento de los trabajadores tenía algún trastorno mental como depresión, pero según sus estimaciones ese porcentaje se habría duplicado.

En el primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia del Covid, el INEGI reportó que en México había 57 millones 328 mil personas económicamente activas, de las que 1 millón 976 mil no tenía trabajo. Con el impacto del coronavirus se reportaron hasta 12 millones de empleos perdidos y es muy probable que en el resto aumento el estrés y el tecnoestrés.