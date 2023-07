Sufren pacientes del IMSS fallas en elevadores

CDMX.- Los pacientes del IMSS padecen por los elevadores hasta en sus mejores hospitales.

En recorridos por el Centro Médico Nacional La Raza y por el Hospital General de Zona 27 de Tlatelolco, REFORMA documentó que la mayoría de los elevadores están descompuestos y no tienen señalización sobre restricción de uso.

Los pocos que sí funcionan están saturados, por lo que pacientes con bastones o en sillas de ruedas deben esperar, en promedio, 15 minutos. O de plano, hay papás que cargan a sus hijos enfermos por las escaleras.

Para llegar a tiempo a su consulta, María Guadalupe Hernández cargó dos pisos a Juana de Jesús, de 10 años, quien tiene mielomeningocele, el tipo más grave de espina bífida, por lo que requiere de silla de ruedas.

La mujer señaló que no siempre funcionan todos los elevadores, por lo que ante la saturación del elevador que sí opera prefirió llevar a su hija a cuestas.

"Mi mamá se tuvo que quedar en la planta baja con la silla (de ruedas) y ya yo la subí cargando para no estar esperando mucho tiempo, porque si uno se tarda pierde uno la cita", explicó María Guadalupe.

María José Ramírez, quien padece insuficiencia renal y recibe atención en el Hospital de Especialidades, tiene colocado un catéter de hemodiálisis en la pierna derecha y requiere de bastón para movilizarse. La mujer calcula que espera en promedio 15 minutos para subir en elevador al piso 5 de nefrología.

Personal de salud del Hospital de Especialidades, afirmó que la mayoría de los elevadores no está funcionando; no tiene controles y no hay señalización de que no sirven.

"La mayoría no tienen señalización; no están funcionando; los controles tampoco los tienen ahorita. Yo no sabía que no estaban funcionando, no hay restricciones (de uso) ni nada", alertó una enfermera.

La situación se repite en el Hospital General del mismo Centro Médico.

"Hay nueve elevadores y sólo funcionan dos. Dicen que se están reparando, pero siempre están descompuestos", afirmó personal de mantenimiento.

Además, no hay señalización de que están averiados.

"No nos damos cuenta de que el elevador no funciona porque no marca las flechas", alertó.

En el Centro Médico Siglo XXI ayer se colocaron cintas para alertar que al menos 6 elevadores están fuera de servicio.

En el Hospital General de Zona 27 de Tlatelolco, del IMSS, siempre hay elevadores descompuestos y pueden tardar hasta dos meses en arreglarlos, denunció personal de salud.

"En hospitalización hay tres elevadores y rara la vez que funcionan los tres. A veces funcionan dos. El que funciona siempre es uno, pero por lo regular siempre hay fallas.

"Se les da aviso a los jefes, a las autoridades competentes y no hacen caso; no hay acciones", aseguró.