Sugirió CFE a AMLO actuar penalmente contra Ministro

Agencia Reforma / AMLO dijo que a sugerencia de abogados de la CFE se podría proceder contra Ministro de la Corte.

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le sugirieron actuar penalmente contra un Ministro de la Suprema Corte que estaba impedido para participar en la votación que echó por tierra la Ley de la Industria Eléctrica.

En la mañanera, informó que los jurídicos de Manuel Bartlett, director de la CFE, le plantearon proceder legalmente para que el Ministro pudiera ser "acusado y juzgado".

El tabasqueño explicó que, dado su escepticismo sobre la actuación del Poder Judicial, dejó en libertad a los abogados para que actuaran contra el juzgador, no sin antes advertirles que podrían fallar en su intento.

"Dos ministros cancelan la ley pero además, y esto es para los abogados, resulta que uno de ellos no podía hacerlo, estaba impedido legalmente, o sea, actuó violando la Constitución, violando las leyes, o sea, cayó en la esfera del derecho penal, puede ser juzgado, acusado.

"Me lo estaba planteando un abogado de la CFE, pero como yo ya me volví escéptico, ya le dije: bueno, pues vean qué hacen, pero no se estén haciendo ilusiones, porque eso ya está podrido".

Aunque no mencionó el nombre del Ministro que los jurídicos de la CFE tienen en la mira, desde el primero de febrero, López Obrador advirtió que, a sugerencia Bartlett, su Gobierno interpondría un recurso contra el fallo de la Corte, con el argumento de que el Ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala que emitió la resolución, no tiene facultades para emitir dos votos, a través del "voto de calidad".

"Sí, se puede hacer (impugnar), se va a lograr, hay un término ahí mismo. Me mandó el licenciado Bartlett un planteamiento. Él plantea que no es posible, si hay un empate Imagínense, dos ministros borran, desconocen, cancelan, una ley, dos", señaló.

Al dar lectura a la opinión de la CFE, el Presidente ofreció más detalles sobre la ruta legal que tomará el Gobierno federal.

"El Ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida -según el licenciado Bartlett- y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal manifestó que, al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto", dijo.

"Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente'".